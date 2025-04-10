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    瘋狂追求「草食男」5年 台版《馴鹿寶貝》判決出爐

    傅姓女子糾纏販售觀賞植物的「草食男」長達4、5年，去年騷擾加劇，在網路銀行匯款95次備註留言、頻繁傳送大量LINE訊息、寫信、冒名訂外送等，讓他精神崩潰。（路透）

    傅姓女子糾纏販售觀賞植物的「草食男」長達4、5年，去年騷擾加劇，在網路銀行匯款95次備註留言、頻繁傳送大量LINE訊息、寫信、冒名訂外送等，讓他精神崩潰。（路透）

    2025/04/10 19:51

    〔記者王捷／台南報導〕傅姓女子糾纏販售觀賞植物的「草食男」長達4、5年，去年騷擾加劇，在網路銀行匯款95次備註留言、頻繁寫信、冒名訂外送等，讓他精神崩潰，甚至擔心傅女突然闖入，每次回家都要等到車庫鐵門完全關上才敢下車，傅女行徑如英國影集《馴鹿寶貝》真實版，台南地方法院認定觸犯跟騷法，判處3個月徒刑。

    判決書指出，「草食男」與傅女約4、5年前開始有聯繫，他最初只當作熱情顧客應對，沒想到近一年對方行為變本加厲，不僅傳送大量LINE訊息、寄信、寫紙條，還擅自變更他在多家平台的帳號設定，甚至多次撥打未顯示號碼電話至其公司，嚴重干擾工作與生活。

    最離譜的是，傅女自113年5月起，以操作網銀向「草食男」匯款1元，再在註記欄留言「我對你沒有愛」、「沒有男女之情」、「我恨你但不怪你」等語，累積高達95筆。「草食男」坦言，自己被搞到失眠、想自殺，每天回家都要先鎖鐵門才敢下車，長期精神壓力巨大。

    傅女則辯稱，自己對「草食男」並無「男女之情」，而是因熱愛植物才產生寄託。但法院調查其LINE對話、信件內容、語句反覆提及感情、性別與依戀，已與跟騷法規定的「與性或性別有關」的騷擾行為相符。法院認為傅女主觀上確實具騷擾犯意，且行為已逾越社交禮節。

    法官指出，傅女執迷不放、行為反覆密集、無視被害人明確拒絕，對「草食男」造成長期身心困擾。考量其犯後否認犯意、未獲原諒，判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

    《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）是英國喜劇演員理查·蓋德（Richard Gadd）自編自演的迷你影集，改編自他的真實經歷。劇情講述一名叫唐尼（Donny）的喜劇演員，在酒吧工作時遇到一位自稱律師的女子瑪莎（Martha）。唐尼善意地請她喝了一杯飲料，卻引發瑪莎對他的瘋狂騷擾，劇情深入探討被害者的心理狀態，以及社會對此類事件的反應。

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