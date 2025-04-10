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    開庭不中立！高院法官「阿水哥」吃丙興訟 最高行改判原因曝

    審過扁案、馬英九案的高院法官「阿水哥」曾德水不滿考績被打丙等興訟，最高行政法院自為判決，改判司法院應重組再復核委員會重新審議。（資料照）

    審過扁案、馬英九案的高院法官「阿水哥」曾德水不滿考績被打丙等興訟，最高行政法院自為判決，改判司法院應重組再復核委員會重新審議。（資料照）

    2025/04/10 18:54

    〔記者楊國文／台北報導〕高等法院前資深法官曾德水，曾在審理刑事案件時，當庭問被告「上訴有沒有效？你要回去想」等，被指疑為暗示撤回上訴，有違反公平審判之嫌，不過高院仍兩度將他考績打甲，司法院不同意，最後改為丙等，曾興訟要求撤銷考評，台北高等行政法院、更一審均認定曾的「考丙」職務評定無誤，曾不服上訴，最高行政法院今自為判決，將原判決、再復核決定均撤銷，由司法院另組再復核委員會重為適法的審議。

    最高行政法院判決認定，曾德水職務評定案當時的司法院長許宗力，在擔任司法院再復核委員會主席時，即應迴避才對，認定許宗力有應迴避而未迴避的違法情形，且影響到判決結果，因此自為判決予以改判。

    曾德水為司法官學院15期結業，台大法律系畢業，曾審過前總統陳水扁二次金改、前總統馬英九洩密案，在高院服務近20年，有「阿水哥」的稱號，同期的司法官學院同期不乏法院院長、甚至當過檢察總長，不過，曾德水審案風格較特殊，引起不同評價和爭議，曾辯解稱，雖曾提醒過被告考慮上訴有無實益，純粹是為被告著想，並無其他用意。曾於2021年3月退休。

    全案源於，曾德水2015年擔任高院刑事庭法官時，問槍砲案被告：「一審判兩年，要（二審）法官怎麼判？」、「上訴不合法…要不要打下去？最少3年700萬，判你3年加5萬塊，要不要打下去，你慢慢想一下」等語。

    同年，他問一名妨害國幣案被告：「要考慮到上訴對你有沒有效，你要回去想。上訴對你有沒有利，你要回去考慮考慮看看」、「上訴也可能變偽造…但我今天告訴你，有這個危險性。」

    曾德水自認為為被告權益著想的舉動，被指為疑違反無罪推定與公平審判之嫌，影響訴訟權，將他移送評鑑。法官評鑑委員會認為曾男應改善用語，決議「促其注意」處分，高院進行職務評等的打考績時，將曾評為「良好」，即打上甲等。

    司法院職務評定評議會覆核後認為不妥，退回高院再行審酌。不過，高院維持曾德水的職務評等為「良好」，仍打上甲等。司院評議會覆核後，直接變更為丙等，發函高院核定。

    曾德水不服，提起行政訴訟提告高院及司法院，要求撤銷考丙。台北高等行政法院、更一審均判決駁回，曾敗訴。

    不過，上訴後，最高行政法院認為，許宗力既曾參與職評定的審議，在曾德水的再復核案中，仍擔任司法院再復核委員會的主席及委員，並未迴避，顯然違反迴避的規定，而據此違反迴避義務的再復核委員會決議所做成的再復核決定，即屬違法。

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