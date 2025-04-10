派出所在隔壁！阿嬤請警察寫匯款單 當場戳破百萬騙局

彰化77歲婦人接獲自稱「媳婦」來電，聲稱要借錢救兒子，婦人找隔壁派出所員警幫忙寫匯款單，卻意外拆穿騙局。（民眾提供）

2025/04/10 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化埤頭一名77歲侯姓婦人，8日下午突然接到「媳婦」來電，聲稱丈夫人在中國做生意失敗，還跑路失聯，急需匯款救急。侯婦信以為真，心急如焚，立刻拿著存摺衝到自家隔壁的中和派出所請員警幫忙寫匯款單，沒想到這一舉動竟意外讓騙局當場破功，成功守住124萬元積蓄。

北斗警分局指出，侯婦平時獨居，兒子與媳婦長期在北部工作，8日下午突然接獲自稱是「媳婦」的電話，語氣慌張地說其兒子生意失敗、身在中國、無法露面，急需一筆錢「救命」，還再三叮囑「這件事很重要，不能讓別人知道」。

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中和派出所所長鄭安承說，當時侯婦救子心切不疑有他，立即就要帶著存摺去匯款，要將帳戶中的124萬5742元全部匯出救人，但因不會填寫匯款單，於是又拿著匯款單到住家隔壁的中和派出所，請求值班員警幫忙填寫匯款單，幸好員警察覺有異，詢問細節後，主動查出她兒子的聯絡方式，並直接打電話確認，侯婦親耳聽到兒子的聲音，才驚覺自己遇上詐騙。

鄭安承表示，這是詐騙慣用的「猜猜我是誰」話術，專挑長者下手，甚至用「不能告訴家人」來壓低警覺性。侯婦得知真相後向警方道謝，直說「差點把一輩子的積蓄全匯出去」。

北斗分局長楊志源提醒，詐騙集團手法日新月異，民眾只要接到可疑來電，一定要冷靜查證，若有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近到派出所求助。警方也會持續加強社區防詐宣導，守護鄉親荷包安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中和派出所所長鄭安承表示，這是詐騙慣用的「猜猜我是誰」話術，專挑長者下手，甚至用「不能告訴家人」來壓低警覺性。（警方提供）

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