台中高樓拆除鷹架傾斜險象驚人 都發局勒令停工、開罰2.7萬

台中大樓高樓拆除鷹架傾斜險象驚人，都發局勒令停工並開罰2.7萬。（市府提供）

2025/04/10 18:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中區公園路一處建案，今日進行高樓拆除工程時，出現頂樓外牆倒塌壓到鷹架傾斜，出現公安危機，幸無人傷亡，都發局現場勘察後已勒令停工，依規裁罰2.7萬元，限期須在2日內改善。

都發局指出，目前建案週邊道路已封警戒，都發局長李正偉現場勘查後，要求施工單位今晚就須完成防護措施，兩天內完成整體搶險改善，確保民眾安全，目前依法開罰2萬7000元，若未依限改善，將連續處罰。

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李正偉指出，市府獲報後立即派員會同台中市結構工程技師公會理事長許庭偉，和台中市土木技師公會副理事長羅智仲和相關技師到場，先勒令停工改善，並要求工地須先做好緊急防護措施，將已傾倒的施工架，以鋼索先行加固拉住，部分因拆除傾倒的結構物，亦應以鋼索拉回至樓板安全範圍，緊急搶險後，後續尚須依規經專業工會施工諮詢後，才能再申請復工。

李正偉說，依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，此案承造人未做好安全防護，造成施工架傾斜，已有危害公共安全疑慮，且其未依施工計畫書所載程序執行拆除作業，合併裁處2萬7000元罰鍰，限期2日內改善完畢，若未依限改善將連續處罰。

都發局指出，此案領有建造執照，併案辦理拆除執照，為地上27樓、地下5樓新建工程，目前進度辦理建築物拆除作業，預計拆除地上8層，地下2層建築物。

警察局表示，針對公園路一處建物施工架傾斜，為確保周圍道路人車安全，今日中午巡邏員警發現後，已立即封鎖公園路與市府路口至公園路與自由路口路段，並派遣員警到場管制疏導車流。

台中大樓高樓拆除外牆倒埸導致鷹架傾斜險象驚人，都發局勒令停工並開罰2.7萬。（市府提供）

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