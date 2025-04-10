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    首頁　>　社會

    新北警員輕佻友人妻 吃宵夜受傷跛行東窗事發

    蘆洲分局一名偵查佐與友人吃宵夜後受傷，追查竟是輕挑友人妻子，導致推擠受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    蘆洲分局一名偵查佐與友人吃宵夜後受傷，追查竟是輕挑友人妻子，導致推擠受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/10 18:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警分局偵查隊李姓警員被爆，對友人妻子曖昧，雙方酒後推擠，李員遭割傷縫合，走路一拐一拐被分局幹部發現有異，調查發現李員對友人的妻子出現輕挑言語、酒後失態，雖無不正常交往，仍以影響警譽，計申誡兩次，列關懷輔導對象，李員也自調單位。

    外傳李員遭黑道大哥設鴻門宴，分局清查，發現對方為玻璃工程行老闆，雙方夫妻都認識，案發當時為吃宵夜，凌晨4時許雙方酒醉後口角推擠，李員摔倒不慎遭玻璃桌墊割傷，就醫縫合三針，雙方事後不追究，但警方已處分李員。

    據透露，27歲李姓偵查佐畢業服務六年，去年還曾獲得模範警察；今年二月間，李員勤餘到熟識友人的工程行吃宵夜，一直喝到凌晨4時許，友人問起李員與妻子互動、傳訊，酒後發生口角，雙方推擠、不勝酒力後跌倒，左小腿刮傷桌面玻璃受傷，分局內部調查，發現李男酒後失態、對友人妻子言語輕佻，依規定懲處兩次申誡，列關懷輔導對象，李員也自調單位。

    蘆洲警分局表示，持續要求同仁應嚴守分際、飲宴有度，恪遵各項警風紀要求。

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