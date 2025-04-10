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    苗栗地政與檢警聯防 成立平台阻不動產詐騙

    苗栗縣政府地政處與苗栗地檢署、警察局合作，成立「地政及檢警可疑地籍異動平台」。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府地政處與苗栗地檢署、警察局合作，成立「地政及檢警可疑地籍異動平台」。（圖由縣府提供）

    2025/04/10 16:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙猖獗，而高總價的不動產如今更成為許多詐騙集團覬覦的目標。苗栗縣政府地政處與苗栗地檢署、警察局合作，成立「地政及檢警可疑地籍異動平台」，發現可疑案件，檢方可視案情需要，函請地政事務所禁止處分登記，即時阻斷，於第一時間保障民眾不動產。

    地政及檢警可疑地籍異動平台運作機制，由各地政事務所在受理設定案件時，主動關懷提問，如發現可疑案件或人員，立即通知轄區警方到場關懷，針對疑似詐騙案件由警方陳報地檢署分案辦理，地檢署將視案情需要，函請地政事務所禁止處分登記，即時阻斷進行中的詐騙行為。

    該平台於2月起運作，3月間苗栗市、頭份市地政事務所即各成功攔阻1件不動產設定案例。縣長鍾東錦肯定縣府地政處、警察局、檢方合作之下獲得不錯成效，並請民眾保持高度警覺，不輕信來路不明的投資機會，如有疑慮是否遇到詐騙，可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。

    鍾東錦並呼籲「防詐人人有責」，讓家人不受詐騙也是大家的責任，縣府將持續攜手各單位包含教育、社福等，齊心協力防止詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方說明「地政及檢警可疑地籍異動平台」運作機制。（圖由縣府提供）

    警方說明「地政及檢警可疑地籍異動平台」運作機制。（圖由縣府提供）

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