桃市大溪山坡遭棄置廢棄物逾18萬立方公尺 3嫌遭訴求重刑

桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場調派機具開挖。（記者余瑞仁翻攝）

2025/04/10 16:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大溪區瑞德街巷底去年間被檢舉遭不肖業者傾倒大量廢棄物，桃園地檢署指揮大溪警分局會同桃園市政府環保局追查，追出陳姓男子承租該處土地，未經地主同意充作廢棄物處理、堆置場，後更夥同李姓、張姓男子包攬電子公司有害廢棄物、有機廢溶液等載運至該處棄置，去年5月間經檢警持搜索票前往取締查獲，經開挖發現堆置廢棄物等高達18萬餘立方公尺，不法獲利難以計數，而清運恢復經費估計高達23億餘元；桃檢今偵結將陳男等3人依廢棄物清理法起訴。

檢警調查，陳男早於2020年即向不知情地主承租大溪區半屏段部分土地，隨即私設圍籬、電動鐵門並佔用鄰近土地，自2020年11月起至去年5月51日間，將該處共1萬4571坪土地作為廢棄物處理、堆置場所，期間曾經桃園市政府取締並依違反區域計畫法裁罰，並限期改善，然而陳男仍持續最為廢棄物處理、堆置使用，更指示李姓、張姓男子載運鐵板、瀝青、廢棄車輛至該處棄置掩埋，更載運有害事業廢棄物及有機溶液40桶至該處堆置、掩埋，期間已埋堆置廢棄物體積高達18萬2千餘立方公尺，更任由廢溶液滲入土地造成環境嚴重污染。

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案經桃檢指揮大溪警分局、桃市環保局、地政單位蒐證偵辦，檢察官去年6月3日會同警、環人員持搜索票前往現場搜索查獲陳嫌等3人，並調派機具開挖現場，查出現場累積堆置、掩埋廢棄物數量高達18萬餘立方公尺，對環境造成重大污染危害；環保單位估計，若要清理廢棄物、恢復土地，估計費用高達23億餘元。檢察官今偵結將陳、李、張3嫌依違反廢棄物清理法起訴，並以陳嫌犯行危害重大，向法院具體求處4年10月徒刑，李、張分別求處2年、1年2月徒刑。

桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場調派機具開挖，估計掩埋廢棄物總量達18萬餘立方公尺。（記者余瑞仁翻攝）

桃園地檢署指揮大溪警分局、桃園市府環保局查獲大溪區半屏段土地被堆置、掩埋大量廢棄物，現場還有大量桶裝有機廢溶液。（記者余瑞仁翻攝）

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