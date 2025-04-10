通緝犯開車撞斷員警右腿逃逸 殺人未遂變成過失傷害獲輕判

法官認為卓男沒直接撞警察（圖左），不構成殺人未遂，改依過失傷害等罪名判刑1年6月。（警方提供）

2025/04/10 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕卓姓男子去年開車載女友購物時，轎車停在紅線，2名員警盤查發現他是通緝犯，不料，卓男衝撞員警後逃離，半個月後被警方逮捕，其中1名員警右腳被車輪輾壓骨折，台中地檢署依殺人未遂罪起訴，台中地院勘驗錄影畫面，認為他不是直接衝撞警察，而是往左方駛離逃逸時，左前輪將員警撞倒輾壓，改依妨害公務罪與過失傷害罪判刑1年6月，可上訴。

判決書指出，卓男去年2月17日清晨3時許，駕車載女友到台中市大里區1家便利商店購物，他在車內等候，因轎車暫停紅線位置，霧峰警分局范姓與邱姓員警巡邏時見違規停車，上前盤查，發現他是通緝犯，要求下車，卓男卻關閉車窗，企圖驅車逃逸。

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范員見狀，大聲呼喊邱員協助，邱員持槍站立在卓男轎車左前方，卓男踩油門衝撞後方車輛企圖逃逸，未能順利倒車後，又另行起意，往左前方迴轉行駛逃逸，將邱員撞倒後，左前輪與左後輪2度輾壓，導致邱員右腿被撞斷（外踝骨折）、四肢多處挫擦傷等傷害，警方至3月1日，於桃園市區抓到他，台中地檢署認為卓男有殺人的犯意，將他提起殺人未遂罪公訴。

台中地院法官認為，如果卓男有衝撞警員逃逸的殺人間接故意，大可直接轉往員警方向加速行駛離開，完全不須顧慮前方與左方各有一名員警，他沒有直接往員警衝撞的行為，律師也辯護說，卓男倒車後撞擊後方車輛，又遭受警員開槍受到驚嚇後，選擇唯一路徑往左偏行逃逸，員警當時不是站在卓男車前，卓男顯無殺人的故意，此說應屬有據。

法官強調，卓男與員警互不相識，亦無其他衝突原因，卓男辯稱自己只是逃逸時過失撞擊邱員，法官也認為過程僅1秒的一瞬間，卓男發現輾壓員警後，無法立即採取急煞、偏轉等措施，因此，卓男不構成殺人未遂，而是觸犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪與過失傷害罪，兩者各判刑8月與11月，應執行有期徒刑1年6月，可上訴。

警方於案發後約半個月，在桃園抓到卓男。（警方提供）

卓男逃亡14天後，在桃園觀音區落網，現場起出海洛因等大批毒品。（警方提供）

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