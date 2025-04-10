鍾文智落跑高院挨批「偷偷放人」司法院：合議庭審判長自請免兼庭長

國民黨立委吳宗憲（右）今在立院質詢時，質疑高院合議庭裁定鍾文智的程序上很不得體，司法院副秘書長王梅英（左）表示程序上有違失。（記者楊國文攝）

2025/04/10 15:51

〔記者楊國文／台北報導〕重大經濟罪犯鍾文智因未遭高院延長科技監控，竟在入獄前潛逃，成為今天立法院朝野立委關切焦點。民進黨立委莊瑞雄直言，此事讓司法威信受到損害，民眾甚至有「偷偷放人」的質疑，應徹查；備詢的司法院副秘書長王梅英指出，高院合議庭沒有當庭宣示裁定、也未製作裁定書正本送達檢察官、未公告，有明顯違失，審判長邱忠義、受命法官陳勇松已被移送法評會進行評鑑，邱本月1日寫了簽呈自請免兼庭長，人事令14日生效。

立法院司法及法制委員會邀請司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙、常次黃謀信等院、檢首長，就「法院作成『略式裁定』的依據、法定程序與科技監控」等議題，進行專題報告，並備詢。

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朝野立委砲火隆隆，民眾黨立委黃國昌、檢察官出身的國民黨立委吳宗憲都批評高院合議庭做此裁定結果很不得體，僅給予鍾文智加保2千萬元，卻未予延長電子手鐶監控的程序有重大過失，裁定內容多次增刪，傷害司法公信力。

曾任律師的立委莊瑞雄質疑，高院合議庭都是資深法官，應該知悉裁定出爐後，檢察官可以抗告，有送達嗎？或有通知檢察官？法務部常次黃謀信表示，去年10月9日高院開庭時，高檢署檢察官有明確表達應延長電子監控，再者，到目前為止，檢察官未收到任何有關是否延長電子監控的裁定或者宣示。

莊瑞雄追問司法院副秘書長王梅英，高院合議庭有無違法？王梅英答覆，因為承審合議庭有違失，沒有將裁定書送達檢察官、沒有當庭宣示，明顯違反程序規定，因此高院上月31日召開法官自律委員會決議將審判長邱忠義、法官陳勇松移送法評會評鑑，且昨天已移送法評會，司法院也擬將他免兼庭長，邱隔天4月1日寫簽呈，自請免兼庭長，司法院已核定，14日生效。

不過，莊瑞雄仍認為此事荒腔走板，已傷害司法威信，民眾戲稱「法官喝醉了嗎？」，否則專業那裡去了，另外，就是質疑「難道是偷偷放人？」，王梅英表示，行政調查部份，司法院一直在進行，至於此案有無其他不法或違失，北檢已展開調查。

股市聞人鍾文智涉嫌炒作TDR，套利4億多元，被依證券交易法等罪，累計刑刑30年5月定讞，不過，檢方當天執行防逃勤務時，發現鍾已不見人影，疑已棄保潛逃，檢方因此通緝鍾。

經查，高等法院合議庭去年10月未對鍾文智延長科技監控，僅加保新台幣2千萬元，既未製作正式裁定書公告、也未送達檢察官，引發爭議。檢方主張，因未收到高院的裁定書，而無法在法定期間內提起抗告。由於外界質疑高院裁定的適法性，高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

高院院長高金枝上月31日親自主持法官自律委員會究責，認定邱忠義與陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且2度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，明顯有疏失，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

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