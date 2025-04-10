住家門口鹿角蕨接連被偷 被害人報警PO網批竊賊「超87」

苗栗縣公館鄉1名植物玩家，在住家門口種植各式各樣的多肉植物和鹿角蕨，不料，竟引來竊嫌覬覦。（民眾提供）

2025/04/10 15:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉1名植物玩家，在住家門口種植各式各樣的多肉植物和鹿角蕨，不料，竟引來竊嫌覬覦，疑似同一名男子分別於4月3日和9日凌晨，趁著四下無人之際，前往被害者住處，偷走2株價值近萬元的鹿角蕨，儘管損失不大，但畢竟是種了3年以上的心血，令他感到十分心痛，警方則已鎖定嫌犯，正積極追查中。

被害人將住家監視器拍攝到竊嫌的影像，於臉書社團「苗栗大小事」發布，表示「現在鹿角蕨又沒有很貴，前幾年偷我還覺得你很聰明很識貨…現在偷是腦袋有問題讓自己身陷竊盜罪名超87的」，並提醒大家注意。

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苗栗警分局表示，分局公館分駐所已於4月3日依規定受理該件竊案，並調閱被害人提供之監視器影像，經比對後即已鎖定竊嫌積極追緝中；初步調查該竊嫌於被害人住家徘徊後，即鎖定該戶門口鹿角蕨行竊，得手後隨即離開，苗栗警分局已鎖定涉案對象將積極查緝到案依法送辦。

苗栗警分局呼籲若發生刑案或可疑人、事、物，應記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索，讓警方能迅速破案，共同維護良好的治安環境。

被害人將住家監視器拍攝到竊嫌的影像，於臉書社團「苗栗大小事」發布，表示「現在鹿角蕨又沒有很貴，前幾年偷我還覺得你很聰明很識貨…現在偷是腦袋有問題讓自己身陷竊盜罪名超87的」，並提醒大家注意。（翻攝臉書苗栗大小事）

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