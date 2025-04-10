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    賣網路遊戲帳號後竟更改密碼 賣家觸犯妨害電腦使用罪判拘50日

    基隆地院近日審結，認定陳男的行為已經觸犯妨害電腦使用罪，判處拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定陳男的行為已經觸犯妨害電腦使用罪，判處拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/10 16:13

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳男利用自己手機門號註冊線上遊戲「三國群英傳M」，玩了一陣子將帳號賣給林姓男子。陳男卻又透過手機連線，登入該帳號後更改密碼，盜用林男所持有的遊戲帳號。林男不甘損失，報警提告。基隆地院近日審結，認定陳男的行為已經觸犯妨害電腦使用罪，判處拘役50日，得易科罰金。

    林男於前年10月25日某時發現原本的密碼無法登入帳號，懷疑被人盜帳號，便報警處理。警方追查遊戲IP後發現，是原帳號持有者更改密碼。

    檢警調查，陳男將帳號賣給林男使用後，利用手機登入該遊戲帳號，更涉嫌出售遊戲中的虛擬裝備給其他賣家牟利。陳男到案後，也承認有更改該帳號密碼，但否認有將遊戲裝備出售一事。

    檢察官偵訊後，認定陳男涉犯妨害電腦使用罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。另出售遊戲裝備部分，因已超出遊戲公司資料保存期限，不予以不起訴處分。

    法官認為，陳男未經買家同意，無故變更遊戲帳號密碼實屬不該，且尚未與對方達成和解，考量其犯後態度、動機、目的、手段，依觸犯妨害電腦使用罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

    另盜賣本案遊戲帳號裝備部分，已不起訴處分，卷內證據亦難認被告有何犯罪所得，故無從宣告沒收。

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