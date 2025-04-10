彰化男自導自演一人飾兩角白嫖2次 詐欺得利罪判6月

A女不甘心被白嫖2次，上法院提告，法院判陳男6月徒刑。（示意圖，資料照）

2025/04/10 16:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化陳男1人分飾兩角，他先上網冒充「情色大亨（化名）」，吸引有意當應召女的A女報名接客，自己再假扮成嫖客，連嫖A女2次，A女索「賣身費」1萬8000元，陳男卻說，已用ATM匯給「情色大亨」，你找對方要，「情色大亨」接到A女電話，卻威脅A女要把兩人作愛的畫面公佈到網路，A女不甘心被白嫖，憤而報警。該案經彰化地院審理，陳男被依詐欺得利罪判處6月徒刑，並沒收1萬8千元犯罪所得。

陳男在臉書自稱是「伴遊仲介」，放出消息暗示「可外出遊玩，又有錢賺」，A女自稱加入，陳男以「情色大亨」身份對她發話，到台中市某大樓MTV包廂陪客人看片。

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此時陳男（即情色大亨）化身為「嫖客」，他跟A女在包廂看片時，問對方要不要性交易，1次7000元，陳男在A女面前假意打電話給「情色大亨」，雙方約定7000元成交，但在交易結束後，陳男稱7000元已匯給「情色大亨」。A女沒有收到半毛錢。

過3天後，A女再次接到「情色大亨」電話，「情色大亨」告訴她，「上次那位客人指定要妳，這次性交可獲1萬1000元」。A女欣然答應，並接受指示到員林某超商與客人見面，雙方再到附近一間商旅性交易，陳男再嫖第2次，但面對A女索要「性交費」時，陳男又說，找妳的經紀人。

A女此時才知「情色大亨」和「嫖客」都是由陳男假扮，她要求陳男給她1萬8千元，陳男耍賴，還威脅對方，要把兩人的性愛影片PO到網路，A女一氣之下到警局報案。

陳男矢口否認跟A女性交，也不承認有拍攝性愛影片，但法官根據雙方的通訊留言，認定A女所言不虛，考量陳男的犯罪動機、目的、手段，判處6月徒刑，所得1萬8千元沒收。

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