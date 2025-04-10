「白單改紅單」害同事被停職 前中市派出所長道歉：貪污治罪條例太沉重

台中市警局31名警察被控「白單改紅單」起訴，部分停職員警出庭時停職後生計陷入困境，有人改當水泥工、開計程車或到速食店打工。（資料照，記者陳建志攝）

2025/04/10 14:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年9月偵辦台中市警局第六分局西屯派出所警察，涉嫌接受警友會或友人、同事關說，將逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」（違規者在現場），將當時擔任西屯所長金桂明、承辦警友會業務的李姓巡佐等31人依貪污圖利罪分兩波起訴，這些警察都被停職，判決確定後將免職，不能擔任警察，被控指使下屬的金桂明今天開庭時強調，是他有虧所長職責，但貪污治罪條例實在太沉重，希望回歸普通刑法，懇請法官裁判前權衡。

上述停職中的部分員警，因生計而改當水泥工、或開計程車，到速食店打工謀生，金桂明今天開庭時強調，是他有虧所長職責，他已坦承犯行，不再辯解，他向庭內共事過的涉案同事鞠躬說聲抱歉，畢竟是他任職於西屯派出所長時期發生，涉案同事都不認識車主，也非主動去改單或銷單，卻因本案遭停職，「我沒有作好所長應保護他們為他們扛住壓力，都是我失職，我甚為抱歉」。

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他強調，這些曾經為中市治安及交通上努力的年輕警察，因他個人有虧所長職責，導致涉案停職待業中，他盼望法官能了解，警察機關是比較封閉的公務體系，學長學弟妹制重，或者師徒制，年輕的警察所受的教育是要服從，所以一旦學長告訴他怎麼做，他們可能都沒有深思熟慮而配合，這個案件最後會被以圖利罪起訴是涉案同仁當初所沒有想到過的事，或許這就是「知識盲區」，如果涉案警察知道後果是觸犯5年以上圖利罪，絕對是不敢也不會配合去做。

金桂明強調，剛入職不久的警員，難以想像他們會精熟法令，基層員警處理民眾事物包羅萬象，用生命捍衛民眾生命財產安全，甚至因執行公務不幸殉職，希望法官能肯定警察為社會治安貢獻一己之力，沒有功勞也有苦勞，希望法官能給他們一個重新再來的機會。

他最後強調，自己與涉案同事都悔不當初，然而錯了就是錯了，也已坦承犯行，但是罪名貪污治罪條例實在是太沉重，現在停職期間身心煎熬，也讓眷屬家人都成了「獄外之囚」，希望法官能在法律解釋和適用上，為涉案警察做有利的考量，屬於特別法的貪污治罪條例，當初立法用意應是處罰大奸大惡之人，但此案之中，所謂的圖利，金額均是數佰元之譜，是否有機會回歸適用普通刑法，懇請法官在裁判前多加權衡。

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