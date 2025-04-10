13歲女童嚐禁果 法官輕判小男友

13歲女童嚐禁果，小男友獲輕判。（情境照）

2025/04/10 14:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子與未滿14歲的女童小如熱戀交往期間，連續發生性行為，小如母親氣炸提告，新竹地院審理認為2人互相愛戀下，陳男性交手段尚非粗暴，一時昧於色慾而觸犯本案重罪，事後又認錯以示負責，若處以法定刑3年以上10年以下有期徒刑，實有「情輕法重」之憾，最後決定酌予減刑，僅判處2年。

法官調查，陳男與小如前係男女朋友關係，交往期間，陳男明知小如未滿14歲，且因年幼對於兩性關係懵懂無知，關於性行為之智識及決斷能力亦未臻成熟，竟於112年10月底某日，在新竹縣住處房間內，經小如同意後發生性行為一次。

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112年11月在宜蘭縣福岡2號溫泉會館房間內，經小如同意後，2人再度發生性行為。

法官認為陳男素行尚稱良好，顯非惡性重大之人，且2人前係男女朋友關係，於交往期間相互愛戀，未違反小如意願為性交行為，雖已危害少女身心健康及人格發展，然考量其性交行為手段尚非粗暴，犯後於警詢、偵訊、審理期間均坦承犯行，態度良好，且小如與母親均表達不追究之意，陳男因一時昧於色慾而觸犯本案重罪，事後又認錯以示負責，因此法官認被告犯罪情節與其所犯姦淫幼女罪的法定刑3年以上10年以下有期徒刑相較，實有「情輕法重」之憾。

最後法官依姦淫幼女罪，判處陳男2年、緩刑5年，並需提供120小時義務勞務，且不得對小如實施身體或精神上不法侵害。

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