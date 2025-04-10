女偷吃人夫簽和解書 卻違約找唱歌挨告求償200萬

女子偷吃人夫簽和解書後，竟仍違約找人夫出來唱歌，人妻憤而求償200萬。（情境照）

2025/04/10 13:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹許姓婦人在老公車上發現一把陌生的鑰匙，直覺是密友陳女所有，詢問之下陳女坦承偷吃人夫，簽下和解書答應賠償18萬元，若再聯絡人夫將賠200萬元，結果事後陳女又找人夫出去唱歌，許女憤而提告求償218萬元，新竹地院認為人夫出來唱歌在場還有很多人，僅判賠5萬，加上先前未清償的18萬元，合計判賠23萬元。

107年結婚的許女說，陳女與夫妻為認識多年友人，去年2月22日她發現先生車上的置物盒內，有一把從未見過的鑰匙及磁扣，由於此前她便耳聞陳女與先生過從甚密，直覺鑰匙及磁扣是陳女所有，便打電話給陳女，陳女坦承與先生林男有不當往來，對不起她。

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5天後，許女夫妻在苗栗縣竹南鎮陳女夫妻住處商談和解事宜，陳女坦承前年12月底與林男交往，有陳女母親、姊姊、陳女前夫、員警等人在場見聞，雙方商議完畢簽署通姦和解書，陳女同意賠償許女18萬元，最遲去年3月19日要全數付清，此外保證不再與林男有任何形式連絡往來，若有違反願賠償許女200萬元。

然而陳女仍於去年3月18日再約林男至頭份好樂迪KTV聚會歡唱，許女憤而求償200萬元，再加尚未清償的18萬元，合計218萬元。

法官認為陳女固有違約情事，然違約次數僅有一次，且係有多人在場聚會之公開場合，非僅係二人單獨見面，並無逾越一般男女交往分際舉止之證據，應酌減至5萬元，加上先前的18萬元，合計23萬元。

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