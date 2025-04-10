南市消防員緊急救護人員安全 首納危機處理訓練

南市消防局第一大隊首度將CIT危機處理課程納入複訓，和模擬訓練，強化消防員在高風險的救護現場的危機處理能力。（圖由大隊提供）

2025/04/10 14:03

〔記者楊金城／台南報導〕消防員處理緊急救護，常見情緒失控、自殺傾向或精神病史的特殊病患狀況，危及消防員、傷病患的人身安全，台南市消防局第一救災救護大隊今天（10日）辦理中級救護技術員複訓課程，首度將CIT危機處理課程納入複訓，強化在高風險的急救現場危機處理能力。

第一大隊大隊長邱國禎說，危機處理由具備實戰經驗的高級救護技術員TP教官授課，透過風險評估、非暴力溝通技巧與自我保護策略訓練，提升第一線人員對高風險現場的應變韌性與安全意識，降低人員受傷風險，也強化與患者及家屬的互動品質。

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今天的中級救護技術員（EMT-II）複訓課程，內容涵蓋核心醫療技能、現場安全管理及品質提升策略，從專業技術到溝通應對全面升級，確保每位救護人員在面對多變現場時，皆能冷靜、有效、安全地完成救援任務。

訓練課程包含「傷病患評估處置」、「OHCA基本生命急救術」、「緊急醫療救護安全」、「救護品質管理」和模擬演練，著重在強化技術操作與臨場反應能力，協助消防員熟稔從現場評估、心肺復甦、車上照護到醫療交接的完整流程，迅速判斷、妥善處置，大幅提升整體救護效率與品質。

台南市消防局局長李明峯指出，CIT課程的導入複訓，是重要的補強，讓消防隊執行救援救護時不只專業，也更懂溝通、更會理解，守護民眾生命安全。

台南市消防局第一救災救護大隊今天（10日）辦理中級救護技術員複訓課程。（圖由大隊提供）

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