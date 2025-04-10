超跑車主開國道不掛車牌撕e-Tag 逃避202元通行費詐欺罪起訴

彰化地檢署。（資料照）

2025/04/10 13:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕《道路交通管理處罰條例》規定超速40公里，就會吊扣車主牌照6個月，開罰最重3萬6000元罰鍰。苗栗縣一名超跑車主，疑似為了規避超速被拍照，把車牌拔掉，再撕掉e-Tag感應條，他原以為可以「無法無天」上路，結果被國道警察鎖定，循線找到車主謝男本人，謝今天被彰化地檢署依詐欺罪起訴，他確定逃避202元的國道通行費，後續是否有其它違規，警方也將展開追查。

據了解，謝男是超跑的車主，之所以被警方鎖定，乃因經常將自己的愛車PO上網路，他經常全台參加車聚，從去年4月14日至9月1日之間，經常開著未懸掛車牌的超跑上路。而國道7隊每週都會收到轄內因懸掛偽造車牌或未掛車懸上國道的車輛照片，一名員警從中發現謝男所開的超跑相當特別，因此上該超跑品牌的各臉書社群追查，經過層層的比對，鎖定車主身分。車主到案時還反問警方，「你們怎麼有辦法找到我？」

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起訴書指出，謝男明知自己的自小客車未安裝e-Tag感應條，無法藉由ETC車架感應路程收取通行費，又未懸掛車牌行駛國道高速公路，致遠通電收無法判讀為何車輛，進而逃避國道三號快官交流道至清水服務區共202元的（含50元作業費）通行費。被告觸犯刑法339條第2項之詐欺得利罪嫌，因此予以起訴。

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