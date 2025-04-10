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    疑毒駕肇事！嘉義小貨車自撞火燒車1傷1逃 車上起出針頭及殘渣袋

    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故，到只剩骨架。（竹崎警分局提供）

    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故，到只剩骨架。（竹崎警分局提供）

    2025/04/10 13:26

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日下午4時許發生一輛小貨車失控自撞路樹起火燃燒事故，消防人員獲報趕往滅火，並將年約60歲姜姓男子送醫，但小貨車燒到剩下骨架，警方今天指出，該起事故造成1人重傷、1人逃逸，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，已鎖定逃逸者身分將通知他到案說明，並擴大偵辦中。

    嘉義縣消防局指出，4月7日下午4時許獲報竹崎鄉竹民路發生汽車火警，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為1輛小貨車起火燃燒，立即出水線將火勢撲滅，救出1名年約60歲的男性傷者，其肢體受傷，意識清楚，現場給予緊急處置後，由救護車送往嘉義基督教醫院急救。

    竹崎警分局表示，據了解車上共2人，1人受傷送醫，另1人則於事故後逃逸，目前身分已確認，姜姓傷者經送往嘉義基督教醫院救治，診斷為手腳多處開放性骨折，意識清楚，尚無生命危險。

    警方說，肇事車輛移置至竹崎分局保管場後，經積極清理與管制後，目前尚無法確認實際駕駛人，現場發現疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，已報請嘉義地方檢察署內勤檢察官核發鑑定許可書，依法對傷者進行抽血及採尿檢驗，以釐清是否涉及酒駕或毒駕等公共危險情事，後續將依法追究相關責任。

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    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故。（竹崎警分局提供）

    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故。（竹崎警分局提供）

    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故，造成1人重傷送醫。（竹崎警分局提供）

    嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日發生小貨車自撞起火事故，造成1人重傷送醫。（竹崎警分局提供）

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