為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻簽百萬切結書照樣偷吃小王 判賠老公慰撫金45萬

    人妻簽百萬切結書照樣偷吃小王。（情境照）

    人妻簽百萬切結書照樣偷吃小王。（情境照）

    2025/04/10 13:43

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女偷吃黃姓小王，簽下百萬切結書後，又被老公活逮、捉姦在床，老公憤而向新竹地院提告求償百萬，另提80萬元精神慰撫金，法官審理後雖只判賠5萬元違約金，但慰撫金卻判賠45萬元高價。

    結婚20年的施男說，去年6月妻子陳女因與男友分手，而向他借住，於借住期間至新竹湖口又與黃男發展不正當之男女關係，他察覺異狀質問二人後，知悉二人於去年6月至8月間發生性行為6次，故要求陳女搬離住處。

    不料陳女繼續與黃男聯絡並發生性行為，他遂於去年9月要求陳女簽署切結書，同意不再與黃男有任何聯絡往來，若再往來，願賠償他100萬元。

    然陳女於簽署切結書後，仍與黃男持續電話聯絡，二人甚於去年12月1日同床共枕、衣衫不整，被他查獲，憤而連帶求償80萬元。又陳女違反切結書約定，應給付違約金100萬元。

    陳女說，去年12月1日確實與黃男在床上，什麼事情都沒有做。黃男則坦承二人有發生過2次性行為。最後法官判二人需連帶賠償精神慰撫金45萬元。

    去年9月12日二人簽訂切結書，約定：「因本人陳女與黃男發生婚外情，今後不會再有任何聯絡往來，如再有任何往來，將願意接受法律上責任，並賠償100萬元。」

    法官認為切結書簽訂之目的，在於避免陳女再與黃男有逾越社會一般男女往來分際之行為，然陳女無視切結書之約定，仍於113年12月1日與黃男共處一室同睡一床，使先生精神上受有痛苦，違約金100萬元，尚屬過高，應酌減為5萬元，方屬適當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播