人妻簽百萬切結書照樣偷吃小王 判賠老公慰撫金45萬

人妻簽百萬切結書照樣偷吃小王。（情境照）

2025/04/10 13:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女偷吃黃姓小王，簽下百萬切結書後，又被老公活逮、捉姦在床，老公憤而向新竹地院提告求償百萬，另提80萬元精神慰撫金，法官審理後雖只判賠5萬元違約金，但慰撫金卻判賠45萬元高價。

結婚20年的施男說，去年6月妻子陳女因與男友分手，而向他借住，於借住期間至新竹湖口又與黃男發展不正當之男女關係，他察覺異狀質問二人後，知悉二人於去年6月至8月間發生性行為6次，故要求陳女搬離住處。

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不料陳女繼續與黃男聯絡並發生性行為，他遂於去年9月要求陳女簽署切結書，同意不再與黃男有任何聯絡往來，若再往來，願賠償他100萬元。

然陳女於簽署切結書後，仍與黃男持續電話聯絡，二人甚於去年12月1日同床共枕、衣衫不整，被他查獲，憤而連帶求償80萬元。又陳女違反切結書約定，應給付違約金100萬元。

陳女說，去年12月1日確實與黃男在床上，什麼事情都沒有做。黃男則坦承二人有發生過2次性行為。最後法官判二人需連帶賠償精神慰撫金45萬元。

去年9月12日二人簽訂切結書，約定：「因本人陳女與黃男發生婚外情，今後不會再有任何聯絡往來，如再有任何往來，將願意接受法律上責任，並賠償100萬元。」

法官認為切結書簽訂之目的，在於避免陳女再與黃男有逾越社會一般男女往來分際之行為，然陳女無視切結書之約定，仍於113年12月1日與黃男共處一室同睡一床，使先生精神上受有痛苦，違約金100萬元，尚屬過高，應酌減為5萬元，方屬適當。

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