京華城案 應曉薇聲請傳喚柯文哲作證

京華城案，今天提訊國民黨北市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

2025/04/10 13:21

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，今上午提訊國民黨台北市議員應曉薇，應曉薇聲請傳喚前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等13人作證，檢察官則聲請傳柯、沈等15人作證，其中有8人重疊，應曉薇請求詰問彭、沈各2小時、柯50分鐘。將待合議庭評議決定必要性及作證日期與時間。

今日庭訊續行準備程序，由檢、辯各自提出欲傳喚的證人，雙方都聲請傳喚沈慶京、柯文哲、彭振聲、應曉薇的男友王尊侃、應的助理吳順民與陳佳敏、都發局前總工程司邵琇珮、都委會前執行秘書劉秀玲等8人。

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檢方另聲請傳鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源、都發局官員林芝羽、楊智盛、都委會公務員蔡立睿、胡方瓊、郭泰祺等7人作證；應曉薇另聲請傳喚前都發局長黃景茂、胞兄應福民、應福邦、松工總經理連奕翔、應的連君蒲等5人。

應曉薇的律師認為應福民可證明和她有債務關係，哥哥存入他欠她的200萬元幫她還房屋貸款，但檢察官認為沒必要傳喚，因此證據已顯示這200萬元來自中華技擊協會，王尊侃2021年12月21日從技擊協會帳戶提領現金200萬元，應曉薇的記事也註記同日「大哥、200萬」，後來檢方查知「大哥」就是應福民。

同月24、27、28日，應福民就分3次各存入60萬、60萬、80萬至應曉薇的銀行貸款帳戶，檢方還提醒應曉薇「這部分兄妹可能涉及洗錢，若應曉薇願意當庭自白承認洗錢，檢方樂觀其成」。

應曉薇的律師又稱找應福邦作證，是為了證明家中由應曉薇負責照顧母親，每年母親生日和除夕，兄弟姐妹會包紅包給媽媽，這些紅包錢會讓應曉薇使用，包括用來繳她的貸款；法官直接吐槽，應曉薇有議員正當收入，年節包紅包也是人之常情，與本案無關，檢方也未爭執紅包來源，請辯方考慮傳喚應福邦的必要性。

庭末應曉薇表示，雖然她已經被羈押200多天，但她還是堅持自己沒有關說、施壓北市府官員、或護航京華城容積案，她沒有違背市議員職務，也沒有決策權，希望法官查明還她清白；她要謝謝沈慶京對社會的關懷、謝謝他的捐款，雖然沈對5個協會的捐款和她沒關係，但她還是謝謝沈慶京。

法官暫定於5月6日起開始詰問證人，當日將傳喚同案被告、威京集團財務部經理張志澄，5月8日傳喚鼎越開發公司前董事長朱亞虎作證。

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