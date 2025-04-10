Skytrax機場服務評比 移民署勇奪全世界最佳證照查驗服務第4名

新世代e-Gate機型。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/10 12:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕英國非營利獨立調查機構Skytrax，於9日晚間公布2025年全球機場評比結果，其中移民署國境事務大隊榮獲「2025年最佳證照查驗服務機場（World’s Best Airport Immigration Service）全球第4名的佳績，僅次於香港國際機場、新加坡樟宜國際機場及巴林國際機場。

Skytrax世界機場評比是自1999年開始，本年度評比調查區間自2024年8月至2025年2月，收集超過100多個國家旅客的問卷調查結果，被譽為「航空界的奧斯卡獎」，極受世界各國所重視，其中證照查驗服務評比項目分別為「旅客排隊等候查驗時間」、「快速通關通道」、「自動查驗通關系統效能」及「證照查驗人員服務效率及禮儀」。

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移民署從去年第5名的佳績耀升至今年第4名的殊榮，對移民署辛勤付出是最大的肯定與鼓舞。也是對於即將退任卸任的移民署長鐘景琨最好的禮物與紀念。

移民署長鐘景琨表示，為提供旅客更好的出入國服務，於新冠疫情期間積極加速推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate）建置工程，我國最重要的國家大門桃園國際機場於去（113）年底完成49座，加上原已建置之22座，共有71座投入營運、服務旅客。

另外今年也已啟動高雄、松山、台中機場，以及興建中的金門新水頭港旅客服務中心計27座建置工程，其中高雄機場部分已經於今年3月份完工投入試營運，屆時舊型e-Gate將全數汰除，以因應旅客量快速成長，讓民眾感受快速有感的通關服務。

移民署另外說明，為擴大使用對象，讓更多國人享受e-Gate的便利性，自今年1月1日起已將申請使用e-Gate的年齡調降至10歲，且身高下修為120公分以上即可使用，無戶籍國民比照國人，只要符合上述條件，持有我國有效晶片護照，即得申請使用e-Gate。

新世代e-Gate擁有「閘道內註冊及通關二合一」、「行進間即行辨識」及「支援40種語言」等新穎功能，可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。而所有外籍旅客於出境時皆可以使用e-Gate通關。

鐘署長表示，歡迎符合使用條件的國人體驗新科技所帶來的快速通關服務，期能運用科技精進國境管理，打造我國安全便捷通關環境，提升整體旅客通關滿意度、便利外來人口通關及提高我國國際形象。

2025年Skytrax機場服務評比。（記者劉慶侯翻攝）

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