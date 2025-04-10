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    首頁　>　社會

    遭惡意逼車還噴灑辣椒水 男騎士怒「歹年冬搞蕭狼」

    陳男左手持辣椒水往蘇男臉部噴灑，過程被監視器錄下。（記者邱俊福翻攝）

    陳男左手持辣椒水往蘇男臉部噴灑，過程被監視器錄下。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/10 12:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區發生一起機車惡意逼車還噴灑辣椒水的治安事件！1名蘇姓男騎士昨天中午獨自騎車時，遭前方一輛重型機車刻意剎車，進行惡意逼車，隨後又突然騎到左側，手持辣椒水，對他臉部噴灑，才揚長而去；蘇男已向北市警信義分局吳興街派出所報案，並PO文怒指真是「歹年冬搞蕭狼」（台語，指時節不好的時候瘋子特別多），目前警方不排除行車糾紛的可能性，鎖定犯案的陳姓男子身分，將通知到案說明。

    警方調查，昨天中午，37歲蘇男獨自騎車行經北市吳興街一處巷弄時，前方一輛由36歲陳姓男子騎乘的機車，突然間以剎車方式，進行逼車，蘇男見狀，立即加速超車到陳男前方，避免進一步衝突的發生。

    但陳男隨即加速自蘇男左側超車，趁雙方併車之際，左手持辣椒水往蘇男臉部噴灑，造成眼睛、鼻子、皮膚與喉嚨不適，前往醫院掛急診治療。

    昨晚，蘇男向警方報案提告傷害與妨害自由，警方據報調閱監視器清查，鎖定陳男身分，因蘇男表達根本不認識對方，目前警方將儘快通知陳男到案說明，了解犯案動機。

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