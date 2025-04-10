繳喪失原籍證明引發爭議 移民署：提供多元反映管道

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/10 11:52

〔記者王冠仁／台北報導〕近來移民署要求在台生活的中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」，引起社會各界反彈，許多人更抱怨有相關事項想向移民署詢問，但電話遲遲打不進去。對此，移民署今天表示，除了已經在官網上建置專區，也增加專線與服務信箱，呼籲民眾可以多加利用。

移民署指出，為避免民眾同時具有兩岸戶籍，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，移民署依法陸續通知具中國籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內繳附相關證明文件。移民署再次強調，對於已經在台灣長住久安、安居樂業、奉公守法且認同中華民國之曾為中國籍身分者，若有文件申請之實質上困難，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

請繼續往下閱讀...

移民署表示，已陸續接獲受通知對象完成繳附相關文件，只有部分個案，因為有實際上無法克服的困難，導致無法取得喪失原籍證明文件。移民署為避免民眾南北奔波詢問，目前已經在官網上建置專區，提供當事人關切的QA、法令依據，更增設專屬服務信箱（NIA2025@immigration.gov.tw）及專線電話（02-23889393轉分機5042至5048及5660）等服務。

移民署呼籲，相關民眾可利用該信箱或電話專線，或者就近至所轄地的移民署各直轄市、縣（市）服務站，向移民署反映困難處，移民署會針對民眾個案，會同陸委會及海基會等相關機關或單位，積極尋求妥適之解決方式，請有需求的民眾善加利用上述各項便利服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法