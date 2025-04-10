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    宜蘭分署頭一遭！路邊廣告看板中 意外揪出欠稅男

    欠稅沈男是廣告看板中的男主角（右側），意外被眼尖執行官揪出，車輛也當場遭查封。（圖由宜蘭分署提供）

    欠稅沈男是廣告看板中的男主角（右側），意外被眼尖執行官揪出，車輛也當場遭查封。（圖由宜蘭分署提供）

    2025/04/10 11:51

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市1名從事不動產工作的沈姓男子，欠繳牌照稅、交通罰鍰及健保等逾4萬元，法務部行政執行署宜蘭分署與宜蘭縣政府財政稅務局昨執行公務時，眼尖發現路邊廣告看板中的男主角就是欠稅沈男，並一舉查封停在對面的車輛，嚇得他趕緊前往繳納，這也是分署查緝以來頭一遭從廣告中揪出欠稅義務人，算是「另類助攻！」

    宜蘭分署與宜蘭財稅局近期積極以「車牌辨識系統」即時比對欠繳牌照稅車輛，一有發現有欠稅車輛即當場告知、催繳，必要時施以查封、拖吊；9日相繼查到2輛欠稅車，查封後義務人已繳款或辦理分期，免於拖吊無車可用，其中1名沈姓欠稅人遭查封過程前所未聞，成為熱烈討論話題之一。

    宜蘭分署表示，沈男欠繳牌照稅、交通罰鍰及健保等累欠金額共4萬餘元，屢次通知均未處理欠款，執行官公務車行經宜蘭市新生路，車牌辨識系統雖未查得欠稅沈男車輛，但在沿路綠油油的稻田中，迎面出現一幅牆面大型廣告格外引人注意，定睛一看廣告中男子竟是欠稅沈男本人。

    執行官等人下車查看後，更發現沈男名下銀色2011年出產的國瑞車輛，就停放於廣告牆對面老舊三合院內，當場施予查封，同時聯繫沈男至宜蘭分署辦理繳款事宜，車輛則交由在場親屬保管，未予拖吊，這也是分署頭一遭從廣告看板中意外揪出欠稅義務人。

    宜蘭分署強調，呼籲民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知後，務必於繳納期限內自行繳清，如有經濟困難，亦應聯繫說明經濟狀況後辦理分期事宜，以免移送執行後將面對遭扣薪、扣存、或其他查封動產、不動產等執行程序。

    欠稅沈男車輛當場遭執行官查封。（圖由宜蘭分署提供）

    欠稅沈男車輛當場遭執行官查封。（圖由宜蘭分署提供）

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