性侵婦人辯稱是「拉開氣結」 南投整復推拿師判刑8月再賠20萬

賴男性侵害婦人，宣稱是「拉開氣結」，刑事判刑8月，民事則判決賠償20萬元，全案確定。（情境照）

2025/04/10 11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣從事民俗療法的賴姓男子（整復推拿師），2022年7月遇罹患脊椎宿疾上門求助的婦女，他假借整復推拿「拉開氣結」，性侵婦人得逞，不料，婦人治療無效，向其他醫療人員求助時，才得知並無這種推拿手法，南投地方法院一審判刑8月，他上訴且辯稱當時婦人的女兒在旁觀看，丈夫也在隔壁客廳，他豈會有性侵犯意？二審與三審都認為這是卸責之詞而駁回，判刑8月確定，民事部分，婦人求償20萬元，高等法院台中分院判決賴男應賠償20萬元確定。

判決書指出，被害婦女上述時間到賴男開設的整復推拿處所接受治療，賴男宣稱要實施推拿療程，婦女俯臥之際，賴男趁機用手指插入婦人私處，當時婦人的女兒在旁邊看，丈夫則在旁邊的客廳，這位婦女一度質疑並抗拒，賴男卻說這種療法，可以拉開氣結。

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這位婦人事後感覺推拿治療無效，改向其他醫院求診時，才從醫護人員口中得知，沒有這種怪異推拿手法，且推拿不能有侵入性，婦人驚覺受害而報警。

南投地方法院一審時，賴男一度否認犯行，辯稱這種推拿可治療婦人的坐骨神經、撥正腰椎盤突出，也能調整鼠蹊穴，法官函詢社團法人中華傳統整復協會與財團法人中華傳統整復協會，卻都沒有這種推拿手法，或此手法違反常規，一審依利用機會性交罪判刑8月。

賴男上訴高等法院台中分院，他辯解說，婦人丈夫在隔壁大廳，女兒站在旁邊全程觀看，他豈還能產生性侵犯意而性侵犯罪？不論他的推拿方法是否有科學依據，他並無欺騙或斂財惡意。

二審法官認為，賴男是利用婦人與家屬的信任，以及婦人在醫療關係的精神壓力下而隱忍，縱使婦人的女兒在場全程旁觀，賴男有戴手套，也無法成為有利賴男的認定，據此駁回上訴，賴男又上訴三審被駁回，全案確定。

民事部分，婦人索賠64萬8800元，之後又撤回其中的44萬8800元，索賠精神慰撫金20萬元，賴男辯稱，推拿之前，婦人表示同意，且當時婦人的女兒與丈夫都在場，是婦人事後覺得沒效，才以性侵的理由索取高額賠償，聲明駁回婦人之訴，不過，高等法院台中分院民事庭見解與刑事庭相同，判決賴男應賠償20萬元，此案民事與刑事都判決確定，不得上訴。

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