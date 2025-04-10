「他說不做就是不愛他」 國中女「約炮」3男震驚學校

小芳曾交往3名男性，她宣稱與劉姓網友發生性關係，法官卻以小芳前後說法不一等理由，判決劉男無罪。（情境照）

2025/04/10 11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣尚未年滿14歲女國中生小芳，與3名男性（含一名少年）「約炮，2022年她與第三位男網友劉姓男子約會後，告訴學校老師，校方大感震驚，檢方偵辦時，她宣稱兩人於獅山公園的廁所發生關係，理由是「他說如果不跟他做，就是不愛他」，劉男則否認說，他確實與小芳約會，但並未發生性關係，法官認為小芳說法前後不一，且處女膜陳舊型撕裂傷，是與第一位男友發生性關係造成，判決劉男無罪。

判決書指出，小芳（化名）於2022年7月間，透過網路認識第一位男友鄧姓少年，兩人發生性關係（鄧姓少年未滿18歲，符合兩小無猜條款，免訴），她又於同年8月透過網路認識劉男與王姓男子，並與王男發生性關係（王男緩起訴處分），另與劉男相約到獅山公園，之後，小芳告訴學校老師，自己與男性發生性關係，老師通知校方報警，苗栗地檢署依對未滿14歲之女子為性交罪起訴劉男。

請繼續往下閱讀...

苗栗地院一審時，劉男辯稱說，他透過交友軟體認識小芳，但不知道小芳未滿14歲，交友軟體的最低使用年齡是18歲，他因此誤認是18歲，另外，他確實與小芳約會，但沒有發生性關係。

小芳證詞則前後不一，她指稱，當天在公園的無障礙廁所發生性行為，因為劉男說，「不跟他做就是不愛他，所以我才跟他做」，但之後小芳又改口說，「劉男說想要跟我發生關係，我也可以（發生性關係），就跟他見面」，之後又改口忘記劉男怎麼說。

法官認為，小芳對於細節描述，包括案發前與劉男聯繫時是否曾同意發生性行為、劉男是否知悉她就讀國中且未滿14歲等，前後所述不一，另外，小芳「處女膜環12點鐘陳舊型撕裂傷」，是與第一位鄧姓男友於同年7月4日與8日，發生性行為造成，小芳也與王姓網友發生性關係，傷勢不足以證明小芳與劉男發生性關係，據此判決劉男無罪。

苗栗地檢署上訴高等法院台中分院，指小芳細節描述不一，但主要事實卻描述一致，顯示劉男確實與小芳發生性關係，聲明撤銷原判決，改判有罪，但二審見解與一審相同，維持無罪判決，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法