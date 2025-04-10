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    人壽主管婚外情 小三不爽被甩用這招讓他「身敗名裂」

    在知名壽險公司擔任主管的田姓男子婚外情，分手後被小三搞到身敗名裂。示意圖（資料照）

    在知名壽險公司擔任主管的田姓男子婚外情，分手後被小三搞到身敗名裂。示意圖（資料照）

    2025/04/10 10:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某知名人壽公司擔任主管的田姓男子，透過交友軟體與陳姓女子發生婚外情，陳女不爽被被甩，竟冒用田男老婆、2個未成年女兒的名字，瘋狂向陳男公司寄出大量檢舉信，指控田男「我爸很噁心外面找很多女人連我媽都受不了了很髒」、「強暴女業務有人能處理嗎？」田家報警，陳女被依偽造文書罪判刑6月。

    判決指出，2016年6月，田姓男子透過交友軟體結識陳姓女子後，兩人發展為情侶關係，但交往一段時間後，兩人因故分手，陳女不滿被甩，先於2020年12月以田妻的名字，向田男任職的公司網站留言「高雄分公司○○私德有問題，身為老婆都受不了他到處跟女業務拈花惹草，無法接受這種人當女兒的爸爸」。

    陳女留完言後，再以田男兩個未成年女兒的名字，在公司網站留言「我是○○的女兒，我爸很噁心外面找很多女人連我媽都受不了了很髒」、「我媽說我爸是不負責任的孬種，敢外面偷吃亂搞卻不敢面對負責任，聽我媽說也讓好幾個女生拿掉小孩在家，我們根本就不想理他」。

    陳女發洩完後還是不鬆手，再冒用他人名義寄信給人壽公司的人力資源部、後勤支援部，指控田男「把女業務弄懷孕後還不負責任，一躲再躲，沒有公司壓力他是不會出面處理的」、「貴公司○○強暴女業務有人能處理嗎？」公司收到大量檢舉信後展開調查，田男得知此事後也向警方報案。

    高雄地院審理時，陳女自知理虧與田妻、田家女兒達成和解，但仍否認犯行，還說有些檢舉信不是她寄的，而是討厭田男的不明人士所為，但法官根據檢方提供的相關事證，認定陳女一人分飾多角發送這些留言和檢舉信，加上田男的女兒都尚未成年，因此依成年人故意對兒童犯行使偽造準私文書罪判有徒刑6月，另陳女也傳訊恐嚇田男的部分則判拘50日，得易科罰金，可上訴。

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