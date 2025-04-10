中國依親男來台開畫廊 賣北韓「萬壽台」油畫涉資恐法起訴

中國籍男子殷長亮涉私下販售北韓萬壽台創作社的畫作給台灣民眾。（資料照）

2025/04/10 10:23

〔記者王定傳／台北報導〕北韓2006年間因發展核武被聯合國制裁，「萬壽台創作社」也被列入制裁名單，但依親來台、以母親名義在高雄開設「長亮畫廊」的中國籍男子殷長亮，涉嫌私下販售萬壽台創作社的畫作給客戶，台北地檢署今日依「資恐防制法」間接為指定制裁法人提供財物罪嫌，將殷長亮起訴，同時考量殷男偵查中坦承犯行，請法院量處適當之刑。

北韓違反聯合國安全理事會不擴散核武器決議，遭聯合國安理會進行一連串制裁，其中，包含所有會員國均應禁止提供有助於北韓違禁計畫、活動，或有助於規避制裁的金融服務，包括大筆現金和黃金、開放銀行業補貼、提供公共財政支持、承諾給予贈與、金融援助或優惠貸款

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萬壽台創作社位於北韓平壤市平川區安山大街，成立於1958年，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設11個創作團，包括朝鮮畫、油畫、壁畫、雕塑、繡藝、寶石畫、萬年畫、工藝、陶瓷、出版畫、房地產開發等創作團；北韓被聯合國制裁後，我國法務部也公布，自2017年8月7日起，將該公司列入制裁對象。

據了解，殷男的母親是中配，他時常依親來台，2017年在高雄成立畫廊，也曾在高雄藝術博覽會展出北韓當代藝術系列作品。

檢方調查，殷男2020年間與微信暱稱「曉詩油畫」、「A菲兒～批發油畫國畫」、「A—畫批發沈」、「朝鮮畫江山如畫總客服」、「依依」、「A油畫供貨商（順豐包郵）～李」、「李珊珊」等在中國合作的北韓畫作批發業者，向萬壽台創作社所屬畫家訂製畫作，或直接向中國合作的業者進口萬壽台創作社所屬畫家畫作，再以12萬6千元及18萬元不等價格，高價販售給台灣民眾。

檢察官吳啟維、林晉毅去年指揮調查局新北市調查處發動搜索，查扣手機、電腦，依涉犯資恐防制法，諭令30萬元交保並限制出境出海。

檢方審酌殷男不思以合法法從事畫作買賣生意，僅為貪圖私利，透過中國業者進口價格較為低廉的北韓萬壽台創作社畫作，再以高價販售予我國民眾，為賺取個人私益而無視我國資恐防制法的規定，嚴重影響我國國際形象，使我國陷入遭受聯合國或國際社會制裁、譴責風險中，所為確值非難，但考量殷男坦承犯行，請法院綜合考量這些情形後，量處適當之刑。

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