炸虎爺鞭炮炸死隨從人員 宮廟總指揮判刑再判賠103萬

炸虎爺鞭炮震撼力十足，但也充滿危險性。（記者黃明堂攝）

2025/04/10 09:59

〔記者黃明堂／台東報導〕炸虎爺是近年來相當盛行的宮廟活動，以鞭炮火力震撼畫面著稱，但也充滿危險性，帶頭的人須負安全維護之責。台東一家宮廟炸虎爺轎班在街頭炮炸時，一名外圍工作人員逃避不及，被炸重傷送醫死亡，總指揮林姓男子被法院依過失致死罪判刑4個月，還得賠被害人母親103萬餘元。

林男在台東地院一審時原獲判無罪，但花蓮高分院二審改判有罪，判決書指出，林男為某宮廟之實際負責人，於民國109年元宵民俗嘉年華會祈福遶境遊行期間，宮廟應邀市區某飯店前表演炸虎爺之活動。林身為活動承辦者及燃放鞭炮之管控者，其知悉炸虎爺活動所使用之鞭炮內有火藥，若於活動中一起燃放大量鞭炮，可能伴隨火苗延燒造成參與活動人員燒燙傷之高度危險，應禁止防火裝備不足之「外圍隨行人員」及觀眾進入鞭炮炮網「禁制區域」（鞭砲區）內。

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案發當時，張姓被害人為「外圍隨行人員」，他協助設置鞭炮完畢尚未離開「禁制區域」前，一位林姓工作人員貿然點燃鞭炮，鞭炮點燃後火苗隨即延燒，導致張不及走避，全身著火，又未能即時以滅火器、水線等滅火設備滅火、降低身體熱能減低傷害，只以毛巾拍打張身上的火，致其因而受有全身三度燒燙傷，體表面積76%燒傷，送醫後因敗血性休克不治死亡。

法官認為，林男身為總指揮，若發現有「外圍隨行人員」或觀眾進入「禁制區域」內時，應勸離、淨空、區隔，以免燃放鞭炮活動開始後遭「禁制區域」內之鞭炮炮火延燒，並確實清場、區隔「外圍隨行人員」及觀眾，並於轎班隊伍行進間隨身備妥滅火器、水線等安全設備，才能於鞭炮火光失控傷人時，即時滅火降低熱能危害，以確保所有現場工作人員人身安全之客觀注意義務，但這些事情他都沒善盡職責義務，未落實進行「禁制區域」內「外圍隨行人員」之清場、淨空。

死者張男的母親提告，請求賠償227萬4038元，法官認定有理，但張男對於事故也有責任，因此法官判減輕總指揮林男的賠額金額至103萬2019元。

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