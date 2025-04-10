獨居翁網路交友欲賣地 正義地政士與中警成功保住房產

林姓老翁欲賣房屋資助女網友，幸地政士機警報案才避免其房產被騙。（民眾提供）

2025/04/10 10:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一名76歲老翁，在網路認識一名自稱住在香港的女網友，對方聲稱因病住院急需20萬元購藥，老翁因現金不足，決定出售自宅籌款援助，幸協助辦理的地政士機警發覺有異報警，在員警勸說下，才終於理解這是常見的愛情詐騙手法，打消賣房念頭，並感謝地政士與房客即時察覺異狀並伸出援手，成功保住其房產。

本月8日下午3點左右，台中市大雅警分局潭北派出所接獲潭子區某地政事務所報案，表示林姓老翁（76歲）疑似遭詐騙。員警趕抵現場後，陳姓男地政士表示，當日林翁與一名女房客一同前來洽談房屋買賣事宜，但交談過程發覺內容疑點重重，越聽越覺得不對勁。

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原來，老翁透露近日在網路上認識一名自稱身在香港的女網友，對方聲稱因病住院急需20萬元購藥，老翁因現金不足，決定出售自宅籌款援助，由於情節可疑，地政士立即通知警察協助。

林翁對網友深信不疑，堅稱對方並非詐騙集團成員，員警查詢發現林翁過去疑曾數次遭到詐騙，員警試圖聯繫其家屬進一步關懷，但林翁表示長期獨居，幸在員警耐心勸導下，老翁終於理解這是常見的愛情詐騙手法，並打消賣房念頭，並感謝地政士與房客即時察覺異狀並伸出援手，成功保住其房產。

潭北派出所所長簡渟哲表示，近期不動產詐騙案件頻傳，民眾於申辦設定、信託或預告登記等房產業務時，應仔細確認相關細節，並於地政或警察人員主動關懷時如實說明情況，方能有效防堵詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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