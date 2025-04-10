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    風櫃嘴馬拉松賽週日登場 北市士林區部分道路人車管制

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/10 09:34

    〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」訂於114年4月13日（星期日）6時至12時，於假日登山勝地風櫃嘴舉行，賽事路線包含至善國中、至善路、萬溪產業道路，北市警士林分局將彈性實施交通管。

    士警士林分局表示，管制時（路）段將分為三段執行，時段如下：

    一、開賽前：至善路2段西向東內側車道至中社路口：4月13日6時至6時40分封閉，由西向東行進之車輛，改行駛調撥車道，即西向東之內線車道；東向西之外線車道仍為正常行駛。

    二、活動所有組別出發後：6時40分待所有組別出發後調撥車道結束，由西向東之車輛恢復內線車道行駛。

    三、賽事回程：回程選手使用至善路3 段東向西之外側車道跑回終點（至善國中），西向東之車輛行駛內側車道。

    士林警分局表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025第26屆台灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

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