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    吵架後心情不美麗 逆子19通報案電話謊報老爸開色情美容院

    高雄地方法院（資料照）

    高雄地方法院（資料照）

    2025/04/10 09:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子跟老爸吵架後心情不爽，竟連續撥打19通110報案電話，向警方檢舉老爸開的美容院裡暗藏色情，警方派員調查後確認是謊報案件，叮囑林男不要再亂報案，但林男仍持續撥打電話佔用報案專線，被法官依違反社維法裁罰5千元。

    判決指出，去年11月20日早上8點多，林姓男子和老爸因細故發生口角衝突，林男不爽想給老爸惹一點麻煩，竟撥打110報案電話，向警方謊稱老爸開設的美容院裡有從事性交易，林男謊報後，等了20幾分鐘，發現警方還沒上門，竟再度撥打報案電話，又重新描述一次美容院裡暗藏色情，希望警方儘速到場處理。

    林男撥了兩次報案電話，見警方還是遲遲未處理，竟於同日再撥打3通報案電話，待警方派員調查後確認是謊報案件，於是叮囑並告誡林男不要再亂報案，但林男不聽勸，持續撥打電話佔用報案專線，警方統計他於20、25、26日三天，共撥打19通110報案電話，認定他「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，依違反社維法將他送辦。

    高雄地方法院簡易庭審理時，林男坦承因心情不好、與家人吵架、自己幻想等原因才會亂打報案電話，法官認他頻繁占線，將排擠遭受生命、身體或財產遭受重大損害之虞民眾即時獲得員警救助機會，因此裁罰他5千元，可抗告。

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