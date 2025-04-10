違規不保佑！大甲媽祖起駕途經清水 警開出190張罰單

清水警分局於4日晚間至5日上午，執行交通違規攔截盤查取締，以未戴安全帽最多。 （警方提供）

2025/04/10 09:30

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖於4日晚間起駕進香，13日回鑾鎮瀾宮安座，預計12日行經台中市清水區，清水警分局於4日晚間至5日上午，執行交通違規攔截盤查取締，總計告發190件，其中以未戴安全帽最多。

清水警方今日指出，經編排線上交通稽查巡邏警力加強鑾轎行經沿線及週邊道路執行交通違規攔截盤查取締，告發未戴安全帽58件、逆向行駛7件、無照駕駛15件、闖紅燈19件、紅燈右轉2件、違規停車47件、遮蔽車牌1件、改裝車12件、不依標誌標線號誌指示11件、行駛禁行機車道1件、駕車使用手持行動電話3件、酒駕公共危險1件、使用他車牌照、牌照借供他車使用各1件、牌照吊扣期間行駛1件及通報噪音車9件，以未戴安全帽最多。

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清水警分局表示，大甲媽進香回鑾，預計12日下午將進入沙鹿區，清水警分局除事先警力佈署維護鑾轎安全外，提醒民眾不要以為警方忙於維持秩序，沒時間取締交通違規，警方將於12、13日大甲媽鑾轎回鑾期間，沿線及週邊道路編排警力持續加強取締各項交通違規，請民眾務必遵守交通規則。

清水警分局分局長蔡慶星强調，大甲媽祖進香回鑾期間，將針對各項違規行為加強取締，對於改裝噪音車及酒、危駕等情事，警方執行絕不手軟，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規違法。

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