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    鍾文智未延長科控潛逃 司法院：科技監控防逃有必要性及有效性

    司法院今指出，科技監控是近年來較常見的防逃措施，實施案件快速增加。（資料照）

    司法院今指出，科技監控是近年來較常見的防逃措施，實施案件快速增加。（資料照）

    2025/04/10 09:12

    〔記者楊國文／台北報導〕涉犯炒作TDR被累計重判30年5月定讞的股市聞人鍾文智，未被高等院延長電子手鐶科技監控，致潛逃無蹤，引起社會矚目，司法院今指出，科技監控是近年來較常見的防逃措施，實施案件快速增加，4年來累計已達217件，近1年5月實施件數較之前2年7月期間暴增5倍之多，研究報告也指出，電子監控做為防逃手段，有其必要性及有效性。

    法界指出，這項調查結果，無疑是替高院未延長鍾文智科技監控結果，重重打臉，也對未來法院審酌是否對重要被告實施科技監控手段防逃，上了重要的一課。

    立法院司法暨法制委員會今天就「科技設備監控處分」等相關議，邀請司法院、法務部備詢，並進行專題報告，被認為無異是針對鍾文智潛逃案所量身訂做的報告。

    司法院指出，羈押是拘束人身自由最嚴厲的手段，若被告有羈押原因，但無羈押必要時，科技監控是確保審理程序順利進行及保全執行的重要選項之一。

    目前科技載具有電子手鐶、電子腳鐶、個案手機、居家讀取器等4種；至於科控處分命令，大致有5種類型，包括預防逃匿、禁止進入、禁止離開、禁止騷擾接近、電子報到等，通常會交互運用。

    司法院舉例，例如，預防逃匿方面，法院常見科控防逃處分是諭知手鐶的科技監控加上限制出境、出海等，科控系統在海岸線、機場及港口等處預設的電子圍籬，一旦被告接近，就會依照接近的程度，發出不同級別的告警，科控中心人員獲報，將會採取緊急措施以防逃。

    司法院指出，自2019年7月修正通過刑事訴訟法第116條之2的規定，即必要時得對被告實施科技監控後，自2021年4月至2023年10月科控件數為法院20件、檢方14件共34件，另從2023年11月至2025年3月31日實施科控件數已驟增為法院75件、檢方108件，共183件，與2023年10月前使用科技件數增加逾5倍，統計4年來已達法院95件、檢方122件共217件。

    另依據司法院去年委託國立中正大學辦理「以電子監控設備作為被告防逃機制之研究」研究計畫，藉由對德國、奧地利及美國法制的比較分析，及舉辦焦點座談、訪談德國電子監控實務與理論專家、觀護人等方式，進行研究，報告結論肯定電子監控作為被告防逃的手段，有其必要性及有效性，除可保障訴訟程序的進行，亦可兼顧人權保障，由於電子監控對於人身自由的侵害較小，亦有助於被告未來的社會復歸。

    法務部報告指出，由歷年來科控執行案件數，可看出科控件數逐年增加，甚至今年一至三月為止即達到80件之多，而2024年案件數相較2023年增加3.2倍，更比2022年大幅增加10倍，可見設立在高檢署的科技設備監控中心相關優化、改善系統及持續進行教育訓練、宣導後，已見成效。

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