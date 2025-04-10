鍾文智潛逃 司法院表態：裁定書送達檢察官等當事人才發生效力

鍾文智潛逃案引起矚目，司法院今在立院專題報告指出，裁定書送達檢察官等當事人才發生效力。（記者楊國文攝）

2025/04/10 08:56

〔記者楊國文／台北報導〕股市聞人鍾文智炒股被合計判刑30年5月定讞，卻因未延長科技監控，以致他趁隙棄保潛逃，引發外界對高院有無疏縱疑慮。司法院報告指出，裁定以當庭宣示並記載筆錄，或裁定書正本送達檢察官、被告等當事人或律師，對外發生效力，至於檢察官等人何時收受裁定，僅影響其得以提起抗告的法定期間。

鍾文智落跑遭台北地檢署發佈通緝及指揮警方追捕中，但全案疑點重重，檢方雖已分案偵查，立法院司法暨法制委員會今仍邀請司法院、法務部就「法院做成『略式裁定』的依據、理由、法定程序」等議題列席，並進行專題報告。

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司法院報告並未點名，但指出，依據現行法律規定和實務見解，均未要求裁定書的法定格式，所謂「略式裁定」，並非司法實務或法學界通用的用語，較接近「裁定書無固定格式」之意。

司法院指出，裁判需經過法院諭知，使被告知悉，裁判才算是對外生效的時點，就裁定而言，方式有2種，一是當庭宣示並記載於筆錄，此經宣示的裁定，雖未製作裁判書，亦應認為有效；另一種方式是製作裁定書正本送達當事人（如檢察官、自訴人及被告）、辯護律師、訴訟代理人及其他受裁判人之人，對外才發生效力。

至於檢察官、被告、辯護律師等人何時收受裁定，司法院表示，僅影響其得提起抗告的法定時間，與裁定「生效」的時點分屬二事。

法務部報告則指出，當事人對裁定不服，得向上級法院提起抗告，抗告期間自裁定書送達後起算10天內。

股市聞人鍾文智涉嫌炒作TDR，套利4億多元，被依證券交易法等罪，累計刑刑30年5月定讞，不過，檢方當天執行防逃勤務時，發現鍾已不見人影，疑已棄保潛逃，檢方因此將他通緝。

經查，高等法院合議庭去年10月竟未對鍾文智延長科技監控，僅加保新台幣2千萬元，既未製作正式裁定書公告、也未送達檢察官，引發爭議。檢方主張，因未收到高院的裁定書，而無法在法定期間內提起抗告。由於外界質疑高院裁定的適法性，高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

高院院長高金枝上月31日親主持法官自律委員會究責，認定合議庭明顯有疏失責任，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

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