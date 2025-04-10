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    首頁　>　社會

    恐怖！高雄孕婦大白天被推落偏僻路邊水溝性侵

    1名懷有6個月身孕女子，被素不相識的張男一路尾隨至鄉間偏僻道路，推入水溝中指侵得逞。（情境照）

    1名懷有6個月身孕女子，被素不相識的張男一路尾隨至鄉間偏僻道路，推入水溝中指侵得逞。（情境照）

    2025/04/10 07:03

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄一名懷有6個月身孕女子，去年7月下午產檢完搭公車返家途中，被素不相識的張姓男子一路尾隨，至高市大樹區偏僻道路，持菜刀威脅強推入水溝中指侵得逞，經路人發現大聲喝斥張才倉皇逃離，仍被警方循線逮捕，被依攜帶兇器強制性交罪判處6年8月，並需監護5年，可上訴。

    判決指出，被告張男與懷有6個月身孕被害女子素不相識，去年7月10日下午14時許，張男在公車上見到她，即鎖定作案目標，於大樹區一處公車站下車後，張一路自後跟蹤，孕婦雖察覺有異，試圖尋人求救但整條路都沒人。

    張男待走到斜張橋下附近，見四下無人，亮出菜刀，抵住她頸部強壓在地上，並將她推落水溝強脫衣褲指侵得逞，張意圖更進一步時，遭路過民眾王姓夫婦發覺，出言喝斥制止並拍下照片，張遂將菜刀遺留現場後，徒步逃離，被害女子得知獲救後，放聲大哭，張男不久被警方在派出所附近以準現行犯逮捕。

    被告張男到案坦承犯行，醫院鑑定張雖因腦功能障礙，達輕度障礙程度，但理解力尚可且定向感佳，依其案件發生前之規劃，案發過程之執行判斷，評估被告之辨識其行為違法能力無明顯缺損。

    橋頭地院審酌張有妨害性自主等多項前科，並未與被害人達成調解，而依攜帶兇器強制性交罪判處6年8月，執行完畢後令入相當處所監護5年。

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