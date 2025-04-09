自製獵槍結構受限 遭批罔顧原民尊嚴 警政署：基於安全考量

射擊權益促進會理事長陳同心（見圖）展示可摺疊的原民甲式獵槍。（記者吳仁捷攝）

2025/04/09 21:31

〔記者邱俊福／台北報導〕立委伍麗華辦公室接獲陳情，指警政署未開放自製獵槍採摺疊或伸縮式槍托，罔顧獵槍安全及原民尊嚴，警政署今晚澄清，「研商原住民自製獵槍安全檢測項目及基準」會議中，與會學者專家等是基於安全考量，未予以開放，並非因隱匿性高、可能成為犯罪工具而禁止使用。

立法委員伍麗華辦公室接獲中華民國射擊權益促進會陳情，爭取合法原住民乙式自製獵槍採用「摺疊托」及「伸縮托」設計，未料遭遇警政署以「隱匿性高，恐成為犯罪工具」堅持反對；伍麗華表示，警方立場等同將原住民族視為潛在罪犯，罔顧長期攜帶獵槍安全及原民尊嚴，要求警政署限期研議改善。

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警政署表示，為提升原住民自製獵槍安全性，本月8日召開「研商原住民自製獵槍安全檢測項目及基準」會議，會中針對「是否開放摺疊或伸縮式槍托」充分討論，均認為「槍托摺疊或伸縮後有安全疑慮，增加誤擊風險」，基於安全考量，未開放原住民自製獵槍使用摺疊或伸縮式槍托。

至於立法委員伍麗華辦公室特助黃智靖，以伍麗華辦公室名義表達立場，支持摺疊或伸縮式槍托使用，呼籲警政署正視「狩獵」是原住民族憲法保障的文化權，不是打擊犯罪的犧牲品；警政署表示，立法委員伍麗華並沒有出席當日會議，而當日出席的委員辦公室主任也表示，原住民獵人使用安全的獵槍是不可妥協的原則，尊重會議中對於「是否開放摺疊或伸縮式槍托」之決議。

警政署強調，政府對原住民狩獵安全非常重視，專家學者及與會機關對於自製獵槍安全規格的共識，都是基於安全方面考量，希望減少因槍枝誤擊而造成傷亡事件發生。

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