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    台中新光三越氣爆案新進展 中檢近期將傳「被告」說明

    台中新光三越氣爆案偵辦，台中地檢署證實，近期就會發出傳票，傳訊「被告」到案說明。（記者陳建志翻攝）

    台中新光三越氣爆案偵辦，台中地檢署證實，近期就會發出傳票，傳訊「被告」到案說明。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/09 19:31

    〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越百貨公司2月13日發生氣爆，釀5死38傷，本報今天獨家披露，事故現場的瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關未關閉的新事證，台中地檢署今天雖未證實，但表示對於可能涉及刑責的人，研析犯罪嫌疑後將轉列「被告」，近期就會發出傳票，儘速傳訊到案說明。

    台中新光三越百貨氣爆案，台中市消防局3月底已送出火災鑑定報告，強調歷經13次現場勘察、近百人次投入調查，在12樓找到多項關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，並完成鑑定報告，確認爆炸為瓦斯氣爆所引起，相關證據並已送交地檢署進一步調查。

    本報今天獨家披露，檢方發現欣中瓦斯於新光三越瓦斯總開關未關閉，以及偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器被拆除的新事證，台中地檢署今天未證實，但表示，將依據全案蒐證所得證據資料，對於可能涉及刑事責任的相關人員，包含業者、廠商、施工單位等進行全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，亦不侷限於特定、單一疏失行為進行究責，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定。

    外界關心是否有人轉列被告？台中地檢署表示，目前累計複訊證人50人，均以證人身分傳訊。對於日前收到台中市政府消防局呈送的火調報告，專案小組已即時進行研究、分析，並持續進行各項偵查作為，對於可能涉及刑責的人研析犯罪嫌疑，將會適時轉列被告，並說近期就會發出傳票，儘速傳訊「被告」到案說明

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