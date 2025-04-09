金門3遊艇赴中走私46次 12人被判刑、逾千萬遊艇沒收

艦隊分署第九海巡隊查獲涉走私的三艘遊艇之一。（金門海巡隊提供）

2025/04/09 19:14

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署第9海巡隊去年11月查獲，國人駕駛3艘遊艇越界至中國海域，交送面膜等民生用品，金門地檢署依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例偵辦，並向金門地院聲請簡易判決，涉案12人分處2至6月徒刑，總市值逾1000萬元的3艇沒收。

金門地檢署主任檢察官林伯文說，此案扣押的3艘遊艇都裝設「密艙」，以規避海巡機關檢查，並供作未經許可航行至中國地區等犯罪使用的工具，總計達46次，足見扣案的3艘船艇長期、頻繁供犯罪使用，予以宣告沒收，這對於維護我國境安全、社會安定破壞的嚴重性而言，實具有刑法上的重要性。

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檢方指出，黃姓、謝姓、許姓等3人，於2024年11月14日晚間9點30分左右，分別駕駛3艘遊艇並各載3名船員，總計12人，將投影機等電子品產、薑黃素等保健食品及茶葉等民生用品，夾藏在遊艇密艙內，自金門縣青嶼泊地的陸軍E22據點出海，晚間10點多非法駛出我方禁限制水域，且進入中國福建省漳州市龍海區鎮海角3.79浬處海域，後又與載有4名中國人民的中籍無名船併靠，將3艘遊艇所載貨物搬運至中船。

第9（金門）海巡隊接獲通報，根據雷達鎖定的遊艇軌跡，派出巡防艇尾隨跟蹤，4船見巡防艇出現，四散逃竄，最後仍難逃海巡追緝，一一就逮，並扣得走私貨品。

林伯文指出，此案有罪判決，除彰顯法院對於檢察官席時英指揮及海巡機關執法的肯定，對於長期作為犯罪工具的遊艇諭知沒收，更可有效遏止不法。檢方呼籲，對走私、偷渡或非法入境等案件，必定結合海巡、警、調及憲兵等機關，嚴加查緝、積極訴追，決不寬貸。

艦隊分署第九海巡隊去年十一月查獲載滿台灣貨的中國船。（金門海巡隊提供）

艦隊分署第九海巡隊查獲國人駕駛有「密艙」的遊艇，越界至中國海域交貨。（金門海巡隊供）

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