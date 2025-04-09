婦匯700萬投資虛擬貨幣拚財富自由 買什麼幣一問三不知
警方詢問婦人要怎麼投資，才發現婦人不但不知道投資方式，連投資甚麼幣都不知道，嚇得警方趕忙攔住婦人免於遭詐。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名婦人昨前往銀行，向行員表示要匯款至境外帳戶投資虛擬貨幣，且金額高達700萬新台幣，和平派出所警方接獲行員通報到場了解，警方詢問婦人要怎麼投資，才發現婦人不但不知道投資方式，連投資甚麼幣都不知道，嚇得警方趕忙攔住婦人免於遭詐。
據了解，婦人近期得知親友有相關管道投資虛擬貨幣獲利豐厚，想實現財富自由、提早退休夢想；將自己身上積蓄700萬元加入虛擬貨幣的投資行列。
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但警方詢問下，卻發現婦人對於虛擬貨幣操作標的、方式皆不清楚，加上資金匯款地為境外，貿然投資恐有風險，經過和平所員警耐心的百般勸說，並連繫婦人親友溝通後，就此打消匯款的念頭免於遭詐。
大安分局呼籲，民眾如欲投資虛擬貨幣，應透過正規的管道，勿聽信詐團下載不明連結APP，以免落入陷阱，投資一定有風險，請務必審慎評估，聽信詐團血本無歸。民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求證，才能保護自身財產安全。