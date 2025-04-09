北市議員陳怡君涉詐領助理費 士檢聲請延押禁見

台北市議員陳怡君（中）與辦公室主任張惠霖涉詐領助理費。（資料照）

2025/04/09 18:47

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君涉嫌利用胞弟等4名親友當人頭，詐領助理費逾300萬元，士林地檢署向士林地院聲押禁見獲准，2個月羈押期即將屆滿，檢察官認為陳怡君有勾串、滅證之虞，羈押理由尚未消失，今向士院聲請延押禁見2個月。

士檢於2月12日發動搜索約談，聲押禁見陳怡君與其辦公室主任張惠霖，士院2月13日裁准收押張惠霖，士檢本週一（7日）已先行聲請續押禁見張女，士院預計明後天開庭決定是否續押。

請繼續往下閱讀...

而陳怡君2月13日獲士院法官裁定100萬元交保，士檢抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，士院2月20日重開羈押庭後，更裁羈押禁見，士檢今天亦向法院遞狀聲請延押。

檢調去年獲報指出，陳怡君疑自2019年起，以胞弟、弟媳、張惠霖的胞姊、賀姓前員工等4名親友為人頭，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，再由張、楊2女協助領出助理費，交給陳怡君挪為私用，初估於5年間詐領逾300萬元公費助理補助款。

士檢平股檢察官林思吟指揮調查局台北市調處偵辦，2月12日發動搜索陳怡君的中山區、大同區2處服務處、議員辦公室、內湖、台中市等共13處，約談7被告、3證人等10人到案。

檢方複訊後聲押陳怡君與張惠霖，先後獲准，另諭令賀姓前員工50萬元交保，張惠霖胞姊30萬元、議會研究室楊姓女主任24萬元、陳怡君胞弟陳衛德與洪姓弟媳各1萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法