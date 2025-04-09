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    陳時奮自訴高虹安案檢「罕見」在場？ 高檢署：依高院蒞庭通知到庭

    高虹安今天到高等法院出庭，否認誣告犯行。（記者楊國文攝）

    高虹安今天到高等法院出庭，否認誣告犯行。（記者楊國文攝）

    2025/04/09 18:35

    〔記者王定傳／台北報導〕媒體報導，旅美教授陳時奮自訴控告高虹安誣告，高檢署還特地派檢察官在準備程序時到場，實屬罕見；高檢署回應，依刑事訴訟法規定，法院應將自訴案件的審判期日通知檢察官，檢察官對於自訴案件，「得」於審判期日出庭陳述意見，檢察官是該庭的對應公訴檢察官，是依高院的蒞庭通知到庭，為免誤會，因此說明。

    遭停職的新竹市長高虹安前年控告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）加重誹謗，檢方不起訴確定，翁達瑞認為高虹安曾返回美國辛辛那提大學修改增補論文，卻告他誹謗，有誣告犯意，自訴反控高涉誣告罪，台北地院判刑10月，全案上訴後，高院今天開庭。

    有媒體報導，本案1月9日首度開庭時，高檢署「罕見」指派檢察官李豫雙在旁聽席關心開庭狀況，今天下午再開庭，高檢署仍指派檢察官到庭關心。

    對此，高檢署說，依刑事訴訟法規定，法院應將自訴案件的審判期日通知檢察官，檢察官對於自訴案件，「得」於審判期日出庭陳述意見，檢察官是該庭的對應公訴檢察官，是依高院的蒞庭通知到庭，為免誤會，因此說明。

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