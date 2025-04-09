7旬翁不敵網婆「泡芙醬」詐騙匯款 警攔阻赫見他又栽了

高雄70多歲石男不敵網婆「泡芙醬」詐騙匯款，行員機靈報警已非首次被騙。（民眾提供）

2025/04/09 18:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄74歲石姓男子在LINE上被王姓女網友加入好友搭訕，不僅以可愛綽號「泡芙醬」提高親切感，每日更發送自拍美照噓寒問暖，讓他感覺墜入情網，見騙機成熟，便以投資黃金為由要求石男前往匯款，警方獲報及時阻詐10萬元，不過，警方赫然發現他已2次受騙，多次出入派出所仍繼續被騙，令員警不勝唏噓。

鼓山分局今（9）日指出，龍華派出所昨接獲報案，稱轄內明誠四路段某銀行疑似有男子遭遇詐騙，警方隨即派員到場，發現又是一起典型的網路愛情詐騙，老翁險些被「網婆」以柔情攻勢欺騙匯款。

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經了解，石姓男子（74歲）日前在LINE上被一名王姓女網友加入好友搭訕，每天發送自拍美照向老翁噓寒問暖，讓老翁迅速墜入情網，2人相談甚歡之際，王女突然轉發一篇「愛心慈善倍增計畫」活動召募的訊息，聲稱為鼓勵更多人投身到慈善事業，投資老師免費教授國際黃金投資課程給參加人員，在她極力推廣下，石男決定參與活動，進一步前往銀行匯款新台幣10萬元進行黃金投資。

所幸行員發現他出示的黃金投資網站畫面簡陋，直覺可疑而立刻報警，員警到場後提供網路案例新聞供石翁閱覽，不料老翁無意間又吐露，前不久才因感情詐騙至派出所報案，時隔不久，又栽在相同手法上，讓在場員警直言「你怎麼還會相信！」，最終，警方也通知老翁的家人介入關懷，避免類似狀況再次發生，成功阻止詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

石男不敵網婆「泡芙醬」詐騙匯款，行員機靈報警已非首次被騙。（民眾提供）

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