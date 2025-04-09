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    首頁　>　社會

    與鄰爆嫌隙挖穿圍牆投放劇毒 桃園婦下場曝光

    桃園市73歲陳姓老婦人與鄰居發生嫌隙，涉嫌破壞鄰家圍牆、鋸斷樹木，更以水管投放毒物除草劑到鄰家土地上，桃園地檢署偵辦後依毀損、投放毒物罪嫌將她起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市73歲陳姓老婦人與鄰居發生嫌隙，涉嫌破壞鄰家圍牆、鋸斷樹木，更以水管投放毒物除草劑到鄰家土地上，桃園地檢署偵辦後依毀損、投放毒物罪嫌將她起訴。（記者余瑞仁攝）

    2025/04/09 16:56

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市新屋區陳姓老婦人因與鄰居多次因細故吵架心生嫌隙，涉嫌於2023年12月間以鋸子挖穿鄰居圍牆、鋸斷樹木，之後以水管伸入挖穿的圍牆缺口，投放含有劇毒的除草劑至鄰居庭院土地，經鄰居住戶發現樹木被鋸斷且庭院草木出現枯萎情況，報警追查出上情，陳姓老婦被警方移送桃園地檢署偵辦，檢方偵結依刑法公共危險投放毒物罪嫌起訴。

    檢警調查，73歲的陳姓婦人長期與鄰居另名婦人相處不睦，雙方碰面動輒爆發口角衝突，日積月累下積怨難以化解，2023年12月間雙方再度發生爭執，陳婦心有不甘，當月14日一早涉嫌持不明器具鋸開鄰居家圍牆形成一個缺口，還將圍牆上的樹木鋸斷，隨後以水管沿著缺口伸入鄰居家庭院，將含有足以破壞環境、危害人體健康的二氧本基二甲脲（除草劑）的液體投放到鄰居家土地上。

    後經鄰家婦人發現自家圍牆被破壞、樹木被鋸斷，且庭院內草木出現枯委現象，報警究辦，警方追查出陳姓老婦人涉案，蒐證並通知到案後將她函送桃園地檢署偵辦；檢察官調查認為，陳姓老婦涉嫌鋸圍牆、樹木、投放除草劑毒物行為為接續犯意，偵結從重依投放毒物及毀損罪嫌將她起訴。

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