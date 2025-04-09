影像性暴力每10人就1人受害 現代婦女基金會：購買觀看處罰應入法

藝人「大牙」任現代婦女基金會倡議大使，，呼籲停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

2025/04/09 17:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕影像性暴力愈趨氾濫，現代婦女基金會今天（9日）指出，我國民眾終生受到影像性暴力的盛行率為10.4％，等同是10個人就有1個都是影像性暴力的受害者，呼籲政府應拿出有效的反制偷拍政策，包含購買、觀看非法性影像者都要處罰，也應建立相關專責偵辦人力。

性影像暴力包含被偷拍、強迫拍攝、盜取裸露性器官或性行為等影像，還有俗稱換臉的偽造性影像，現代婦女基金會執行長邱淑華指出，隨數位科技發展下，類似創意私房等性影像甚至性侵犯罪愈來愈多，加害者常不僅一人，甚至還會散播、販售，還會騷擾被害者，加上出資的訂購者等，已經成為一個完整的犯罪產業鏈。

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現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩說，受影像性暴力的受害者可能只是搭捷運、逛百貨、在學校念書被就偷拍影像，甚至也有住宅遭入侵裝針孔，加害人的職業有醫生、軍人、警察、老師等各行各業，95％以上的加害者都是男性，但這些受害人常常不知道自己被偷拍，即使案件被媒體披露，受害人可能因為難以啟齒等情況不願報案。

吳姿瑩說，基金會有夥伴臥底到類似創意私房、成員高達3千多人的偷拍影像群組，發現群組內會針對女性的年齡、職業等做各種分類，而要加入群組的前提是必須繳交偷拍影片，等同這群組就有3千多名加害者。

吳姿瑩說，去年警方破獲的相關案件嫌疑人數有3200人，地檢署受理嫌疑人為1393人，遭起訴或緩起訴的人數有591人，最後被法院判決有罪的僅187人，指出若要抵制性影像犯罪，政府應該修法明定持有、購買非法性影像者都要處罰，甚至對判決確定的加害者都應該揭露資訊，另外也要有處理相關犯罪的人力。

為防治影像性暴力，現代婦女基金會今年再度找來藝人大牙拍攝改編自真實案例的宣傳影片，大牙飾演上班途中收到大量騷擾訊息、內容滿是如廁遭偷拍的影像等，她說，雖然只是模擬情境 ，但可深刻體會到隱私被窺探的恐懼，甚至會覺得自己彷彿渾身赤裸站在大眾面前，難以想像被害人可能面臨的身心折磨。

大牙說，希望未來可以透過教育等方式宣導民眾千萬不要侵犯他人的隱私，曾是性騷擾受害人的大牙也指出，部分是加害人的藝人近期都想要重回螢光幕，不論是宥勝或黃子佼都不該復出，因為只要每當他們出現在螢光幕前一次，對受害人來說就是再一次傷害。

藝人「大牙」呼籲停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

藝人「大牙」（左）呼籲停止影像性暴力。（記者陳奕全攝）

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