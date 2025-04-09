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    涉性騷近20女學生4女挺身作證 科大狼師被訴停聘待性平會開鍘

    高雄某科大狼師涉性騷近20名女學生被起訴。校方表示，該教師目前被停聘中，等待性平會做成最後處置。示意圖。（資料照）

    高雄某科大狼師涉性騷近20名女學生被起訴。校方表示，該教師目前被停聘中，等待性平會做成最後處置。示意圖。（資料照）

    2025/04/09 16:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某科大林姓資深男教授被控性騷近20名女學生，雖多數已畢業不願出面作證，橋頭地檢署依4名被害人共8 次犯行，將狼師起訴，檢方直指該師行為在校內人盡皆知，嚴重敗壞師德，迄今矢口否認還是飾詞狡辯，建請法院從重量刑，校方表示，該教師目前被停聘中，等待性平會做成最後處置。

    據調查，涉及性騷擾的教授是該校併校前，就已是其中一校任教的資深教授，吹哨者受害女學生在網路控訴，自大一到大三不斷遭該教授性騷，包括摸頭、摸手、摟肩、摟腰，甚至觸摸屁股，也曾假意拍肩實際碰胸等噁心行為。

    女同學鼓起勇氣在社群平台Dcard上，將狼師惡行惡狀寫出後，陸續收到其他女同學的回響，最遠還有前7屆的學長姐也勇敢站出，回應也遇到類似遭遇。

    檢方調查，林男常藉故要求女學生到他研究室，被控正面雙手環抱被害人再緊貼身體，也曾自背後脖子上方環抱，再抓住女學生緊貼身體，徒手撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，或從背後環抱女學生，並用下巴磨蹭對方身體。

    校方今天聲明表示，今（2025）年初該校女同學於社群平台發文爆料後爆發，當日學校即依法啟動校內調查及性平程序， 目前該教師被處以停聘中，等待性平會做成最後處置，校方嚴肅看待性平案件，將持續加強性平宣導工作，鼓勵受害者勇於提出申訴、保護自身權益。

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