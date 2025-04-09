補教狼師涉偷拍20多女童求交保喊陪幼女、雙親 延押2個月

陳姓補教狼師聲請具保停押，台中地院認為有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。（記者陳建志攝）

2025/04/09 16:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，從大量會員中發現台北市陳姓補教老師2015年起前後9年在補習班、自家浴室藏放自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，偷拍更衣和洗澡畫面，多達30人受害，大部分是未成年少女，檢方偵結起訴求刑15年，陳男主張已和3人達成和解，希望入獄前能陪伴幼女和雙親獲得交保，台中地院認為所犯為重罪有逃亡之虞，裁定延押2個月。

台中地檢署起訴指出，40歲陳男2015年起在台北市當補習班老師，之後到國小擔任代課老師，卻多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

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陳男擔任代課老師期間，約學生到宜蘭、台中旅遊，卻提前在民宿廁所架密錄器竊錄；2021年到2023年間又多次約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，同樣在浴室放竊錄工具，多名女學生沐浴遭到偷拍。

檢警搜索陳男住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，發現遭偷拍女子達30人，其中25人未成年，陳男還將影片上傳社群，檢方依兒童及少年性剝削防制條例等將他起訴，求刑15年。

陳男目前羈押中，不過透過辯護人聲請具保並停止羈押，聲稱已經坦承全部犯行，並與3位告訴人達成和解且全數履行賠償，希望能於本案確定前，再盡力籌措款項賠償尚未和解的被害人，能在入監服刑前陪伴幼女與年邁雙親，並無逃亡動機。

不過，台中地院考量陳男所犯罪數甚多，且有本刑有期徒刑5年以上的重罪，預期將來可能面臨的刑期應非短暫，其非無萌生規避後續審判程序進行及刑罰執行而逃亡的高度動機及可能，有相當理由足認有逃亡之虞，尚無法單以具保、責付、限制出境海、限制住居等替代。

再審酌陳男身為教師，竟濫用職業機會與被害人的信任，持續多次偷拍犯行，犯罪期間甚長，被害人數眾多，嚴重戕害被害人的身心健康，破壞社會治安，駁回交保聲請，裁定自4月13日起，延長羈押2個月。

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