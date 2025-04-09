為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭市鬧區未關車門轎車逛大街 網友諷︰三寶培育中心

    一輛白色轎車車門未關就大剌剌開進宜蘭市區，網友嘲諷根本是三寶培育中心。（圖由警方提供）

    一輛白色轎車車門未關就大剌剌開進宜蘭市區，網友嘲諷根本是三寶培育中心。（圖由警方提供）

    2025/04/09 16:10

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市1輛白色轎車右後車門未關，就大剌剌開進鬧區，行經之處險象環生，目擊者拍下畫面後PO上Threads，引發熱議。網友留言嘲諷，「根本是三寶培育中心」。警方今天（9日）表示，這類違規最高可處6000元罰鍰。

    事發時間在昨天下午2點多，1輛白色轎車沿著宜蘭市健康路往新月廣場方向行駛，經過健康路與神農路口時，被人發現右後車門未關，行駛過程危及其他用路人安全，不禁大嘆「身為在地宜蘭人，自以為見得夠多路上三寶了，直到今天才發現我還太淺」。

    網友回應，「宜蘭人有自己的一套開車方式」、「太熱要通風」，「車門有可能忘記關，但後照鏡有可能看不見嗎」，「車上也會有警示音，或儀表板的警示燈，完全想不透」。

    宜蘭警分局調閱路口監視器後查證屬實，便通知車主到案說明，車主說，一時疏忽未關車門，警方認定此舉違反道路交通管理處罰條例第30-1條規定加以舉發，可處1000元以上6000元以下罰鍰。警方呼籲用路人，開車上路前應檢查車門、車廂是否關妥，確保交通安全。

    宜蘭市未關車門轎車逛大街畫面（紅圈處）曝光後，引發網友熱議。（圖由警方提供）

    宜蘭市未關車門轎車逛大街畫面（紅圈處）曝光後，引發網友熱議。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播