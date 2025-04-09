宜蘭市鬧區未關車門轎車逛大街 網友諷︰三寶培育中心

一輛白色轎車車門未關就大剌剌開進宜蘭市區，網友嘲諷根本是三寶培育中心。（圖由警方提供）

2025/04/09 16:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市1輛白色轎車右後車門未關，就大剌剌開進鬧區，行經之處險象環生，目擊者拍下畫面後PO上Threads，引發熱議。網友留言嘲諷，「根本是三寶培育中心」。警方今天（9日）表示，這類違規最高可處6000元罰鍰。

事發時間在昨天下午2點多，1輛白色轎車沿著宜蘭市健康路往新月廣場方向行駛，經過健康路與神農路口時，被人發現右後車門未關，行駛過程危及其他用路人安全，不禁大嘆「身為在地宜蘭人，自以為見得夠多路上三寶了，直到今天才發現我還太淺」。

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網友回應，「宜蘭人有自己的一套開車方式」、「太熱要通風」，「車門有可能忘記關，但後照鏡有可能看不見嗎」，「車上也會有警示音，或儀表板的警示燈，完全想不透」。

宜蘭警分局調閱路口監視器後查證屬實，便通知車主到案說明，車主說，一時疏忽未關車門，警方認定此舉違反道路交通管理處罰條例第30-1條規定加以舉發，可處1000元以上6000元以下罰鍰。警方呼籲用路人，開車上路前應檢查車門、車廂是否關妥，確保交通安全。

宜蘭市未關車門轎車逛大街畫面（紅圈處）曝光後，引發網友熱議。（圖由警方提供）

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