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    20年老賓士起火 找不到引擎蓋開關燒到報廢

    消防隊員把引擎蓋切開一個大洞，裡面還有隔板。（民眾提供）

    消防隊員把引擎蓋切開一個大洞，裡面還有隔板。（民眾提供）

    2025/04/09 15:19

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一名76歲阿北開著一輛20年車齡的賓士E350，行經員大路和員埔路口時，車頭突然起火、不斷竄出濃煙，急忙叫消防隊前來滅火，但隊員到場後，沒人知道如何打開引擎蓋，最後還用圓盤切割器把引擎蓋剖開，再加上強力水注灌救，才能滅火，但這部老賓士也「壽終正寢」。

    今天上午發生火燒車時，先從車頭內部竄出濃煙，消防隊到場，原以為「打開引擎蓋」，用水注灌救，很快就能搞定。豈料這部2005年出廠的賓士E350，考倒眾消防隊員，而阿北開這部車20年，竟然也不知如何打開。眼看濃煙變成火熖，火勢越來越大，消防隊員只能用圓盤切割器像切開鐵捲門一樣，把引擎蓋開個大洞，豈料，裡面又有一個鐵隔板，隊員再用破壞剪將隔板撬開，勉強讓水注灌入起火點，火勢在10分鐘後撲滅。

    員林西區消防隊說，這部老賓士結構很特別，到他們任務結束仍找不到引擎蓋的開關，他們還發現電瓶竟在後車廂。20年前的車已經這麼複雜，現在電動車品牌五花八門，車門開啟更是「腦力大考驗」，再加上鋰電池不易滅火，未來電動車的救援難度更高。

    引擎蓋切開還有隔板。（民眾提供）

    引擎蓋切開還有隔板。（民眾提供）

    引擎蓋切開還有隔板。（民眾提供）

    引擎蓋切開還有隔板。（民眾提供）

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