紅燈左轉害騎士摔傷還嘴硬 警4小時揪出肇逃男監視器打臉

圖中轎車紅燈左轉。（民眾提供）

2025/04/09 16:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一名騎士前晚綠燈直行時，為閃避一輛紅燈左轉轎車導致自摔，未料肇事車輛卻未停留加速逃逸，警方獲報不到4小時就火速揪出26歲的廖姓肇事駕駛，廖男原先否認肇事、反控對方違規，直到被相關監視器影片打臉才當場傻眼、啞口無言，警方則依法對他開罰，並函送偵辦。

第三分局交通分隊指出，事發在當天晚間8點多，28歲吳姓騎士騎車行經南區國光路與忠明南路口，表示是在綠燈狀況下正常直行，對向卻突然有一輛小客車闖紅燈左轉，他為了閃避對方急轉龍頭，結果慘摔倒地受傷，只是當下驚魂未定，還來不及看清對方車輛特徵，對方「減速一下」隨即揚長而去，他只能錯愕地看著對方逐漸遠去。

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警員王御蒲獲報立刻調閱監視器，並透過系統聯絡當時路過車輛協助調查，不到4小時就在熱心民眾提供的行車紀錄器畫面中，鎖定肇事車輛並通知26歲駕駛廖男到案說明，讓人傻眼的是，廖男到案後完全不認帳，甚至大言不慚地反控吳男闖紅燈才自摔，與他無關。

直到警方出示監視器畫面與民眾提供的影像，清楚拍下路口設有「多時相號誌」，當下能左轉的燈號早已熄滅，真正闖紅燈的是他自己，不再辯解。警方事後依《道路交通管理處罰條例》第62條，對其肇事後未依規定處置的行為依法舉發，並將交通事故資料函送偵辦。

吳姓騎士肯定警方積極追查的效率，也感謝熱心民眾主動提供影像協助，讓真相在當天就能水落石出；警方呼籲，民眾若不慎發生交通事故時，應立即報警並留在現場等候警方到場處理，當事人沒有自行研判肇責權利，否則撞人後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

轎車誤判號誌釀禍，害騎士慘摔受傷。（民眾提供）

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